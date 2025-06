Delhi Rain Alert: दिल्ली-एनसीआर के लोगों के लिए मौसम विभाग ने बारिश का अलर्ट जारी किया है. स्काइमेट वेदर के मुताबिक, अगले 1-2 घंटों में पूरे दिल्ली-एनसीआर में हल्की से मध्यम बारिश होने वाली है. सेंट्रल दिल्ली, ईस्ट दिल्ली, नई दिल्ली, नॉर्थ, नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ वेस्ट, शाहदरा, साउथ, साउथ ईस्ट, साउथ वेस्ट और वेस्ट दिल्ली के लोग इस बारिश का मजा ले सकते हैं. ये बारिश गर्मी से राहत तो देगी, लेकिन सावधान रहें, क्योंकि शहर की हीट आइलैंड इफेक्ट की वजह से बारिश और तेज हो सकती है. बाहर निकलते समय छाता साथ रखें और ट्रैफिक जाम से बचें.

मौसम विभाग (IMD) ने भी मानसून की दस्तक और बारिश की भविष्यवाणी की थी, जो सच साबित हो रही है.

ये भी पढें: Kal Ka Mausam, 28 June 2025: शनिवार को देशभर में जमकर बरसेंगे बादल, कई राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट; देखें कैसा रहेगा कल का मौसम?

Weather Alert for #DelhiNCR

Lighht to moderate rain will occur at Central Delhi, East Delhi, New Delhi, North Delhi, North East, North West, Shahdara, South Delhi, South East, South West, and West Delhi during the next 1–2 hours.#Skymet #Delhirain #rainalert

— Skymet (@SkymetWeather) June 28, 2025