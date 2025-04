Shiv Sena Leader Amit Arora on Pehalgam Terrorist Attack: जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले पर शिवसेना नेता अमित अरोड़ा का एक बड़ा बयान सामने आया है. उन्होंने कहा, "मैं एक बब्बर शेर हूं. मुझे शरीर पर बम बांधकर पाकिस्तान भेज दो, मैं पहलगाम का बदला लेकर आऊंगा." उन्होंने आगे कहा कि अब वक्त आ गया है कि आतंकियों को मुंहतोड़ जवाब दिया जाए. देश की जनता में भी इस हमले को लेकर भारी आक्रोश है.

अमित अरोड़ा के तेवर बताते हैं कि शिवसेना इस मुद्दे पर किसी भी हद तक जाने को तैयार है. उनके इस बयान पर सोशल मीडिया पर भी काफी प्रतिक्रियाएं आ रही हैं. फिलहाल शिवसेना की ओर से इस पर आधिकारिक प्रतिक्रिया का इंतजार किया जा रहा है.

Shiv Sena leader Amit Arora said, “I am a Babbar Sher. Send us to Pakistan with bombs tied to our bodies — I will take revenge for the Pahalgam attack.#PehalgamTerroristAttack pic.twitter.com/CbraUTgpsz

— Gagandeep Singh (@Gagan4344) April 27, 2025