RJD Candidates List: बिहार विधानसभा चुनाव (Bihar Assembly Elections) के दूसरे और अंतिम चरण के लिए नामांकन दाखिल करने का आज आखिरी दिन है. इसके मद्देनजर राष्ट्रीय जनता दल (RJD) ने अपने 143 उम्मीदवारों की सूची जारी कर दी. पार्टी नेता तेजस्वी यादव (Tejashwi Yadav) एक बार फिर वैशाली जिले की राघोपुर सीट (Raghopur Seat) से चुनाव लड़ेंगे. इस सूची के साथ ही राजद ने चुनावी रण का सीधा ऐलान कर दिया है. राजद की इस सूची में पुराने चेहरों के साथ-साथ कुछ नए उम्मीदवार भी शामिल हैं. इस बार पार्टी का ध्यान युवाओं और पिछड़े वर्गों पर ज्यादा है.

गौरतलब है कि बिहार विधानसभा चुनाव से पहले विपक्षी महागठबंधन ( India Alliance) में सियासी घमासान मचा हुआ है. सूत्रों के मुताबिक, कांग्रेस और राजद के बीच सीट बंटवारे ( Congress-RJD Seat Sharing) को लेकर बात नहीं बन पा रही है. नतीजतन, महागठबंधन में शामिल दल अपने-अपने उम्मीदवारों की सूची जारी कर रहे हैं.

आरजेडी ने घोषित की 143 उम्मीदवारों की लिस्ट

