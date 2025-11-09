Mukesh Ambani Visits Shri Guruvayur Temple: रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर मुकेश अंबानी केरल के दौरे पर हैं, जहां उन्होंने प्रसिद्ध श्री गुरुवायुर मंदिर पहुंचकर भगवान श्रीकृष्ण के दर्शन किए और पूजा-अर्चना की. उनकी इस धार्मिक यात्रा का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें वह मंदिर में श्रद्धाभाव के साथ प्रार्थना करते हुए दिखाई दे रहे हैं.

भगवान के दर पहुंचे मुकेश अंबानी

#WATCH | Thrissur, Kerala | Chairman & Managing Director of Reliance Industries Limited, Mukesh Ambani, visits Shri Guruvayur Temple and offers prayers. pic.twitter.com/R2CK1EYUy0 — ANI (@ANI) November 9, 2025

