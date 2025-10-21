केरल के त्रिशूर में एक बाइक सवार ने बुजुर्ग महिला को टक्कर मार दी. बाइक सवार ट्रैफिक सिग्नल तोड़कर जा रहा था, इस दौरान बुजुर्ग महिला सड़क पार कर रही थी, तब यह घटना घटी. पिछले शनिवार सुबह 8 बजे राष्ट्रीय राजमार्ग 544 पर पुथुकड़ के पास हुई यह घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई. टक्कर लगने के बाद महिला गिर गई और उसके सिर में चोट लग गई. राहगीरों ने उसे तुरंत मदद के लिए बुलाया और फिर एक प्राइवेट अस्पताल में भर्ती कराया. पुलिस ने लगभग 50 सीसीटीवी कैमरों और बस सर्विलांस की मदद से संदिग्ध का पता लगाया, जिससे बाइक का नंबर पता चला और आखिरकार सोमवार, 20 अक्टूबर को इमैनुएल को गिरफ्तार कर लिया गया. यह भी पढ़ें: Viral Video: पलक्कड़ में ट्रेन पकड़ने से पहले यात्री के जबड़े में लगी चोट, केरल के डॉक्टर ने प्लेटफॉर्म पर ही किया उपचार

