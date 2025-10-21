केरल के पलक्कड़ जंक्शन पर एक रेलवे डॉक्टर ने कमाल कर दिया. शेयर किया गए वीडियो में डॉ. जितिन पीएस ने एक यात्री के जबड़े को ठीक कर दिया. यात्री का जबड़ा डिसलोकेट हो गया था. कन्याकुमारी-डिब्रूगढ़ विवेक एक्सप्रेस ट्रेन नम्बर 22503 में बैठने से कुछ देर पहले 24 वर्षीय यात्री को चोट लगी. वीडियो में, डॉ. जितिन को जबड़े को मैन्युअल रूप से दबाते हुए देखा जा सकता है, जो टेम्पोरोमैंडिबुलर जोड़ (TMJ) को पुनः संरेखित करने की एक मान्यता प्राप्त चिकित्सा प्रक्रिया है. इस त्वरित हस्तक्षेप से न केवल यात्री का दर्द कम हुआ, बल्कि ट्रेन भी समय पर रवाना हो सकी. डॉक्टर का यह वीडियो इंटरनेट पर वायरल हो रहा है, और लोग उनकी तारीफ़ कर रहे हैं. यह भी पढ़ें: Viral Video: ट्रेन में शख्स ने नाबालिग लड़की को गलत तरीके से छुआ, सहयात्री ने जताई आपत्ति; सोशल मीडिया पर उबाल

पलक्कड़ स्टेशन पर डॉक्टर ने यात्री का जबड़ा किया ठीक

(SocialLY के साथ पाएं लेटेस्ट ब्रेकिंग न्यूज, वायरल ट्रेंड और सोशल मीडिया की दुनिया से जुड़ी सभी खबरें. यहां आपको ट्विटर, इंस्टाग्राम और यूट्यूब पर वायरल होने वाले हर कंटेंट की सीधी जानकारी मिलेगी. ऊपर दिखाया गया पोस्ट अनएडिटेड कंटेंट है, जिसे सीधे सोशल मीडिया यूजर्स के अकाउंट से लिया गया है. लेटेस्टली स्टाफ द्वारा इसमें कोई बदलाव या एडिट नहीं किया गया है. सोशल मीडिया पोस्ट लेटेस्टली के विचारों और भावनाओं का प्रतिनिधित्व नहीं करता है, हम इस पोस्ट में मौजूद किसी भी कंटेंट के लिए कोई जिम्मेदारी या दायित्व स्वीकार नहीं करते हैं.)