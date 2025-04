Mainpuri Wanted Criminal Jitendra Killed: मैनपुरी पुलिस और STF आगरा यूनिट की संयुक्त कार्रवाई में बड़ी सफलता मिली है. मैनपुरी के थाना एलाऊ क्षेत्र में तारापुर कट पुलिया पर मुठभेड़ के दौरान हत्या के मामले में वॉन्टेड एक लाख रुपये का इनामी बदमाश जितेंद्र उर्फ जीतू मारा गया. लखीमपुर खीरी के पुलिस अधीक्षक गणेश प्रसाद साहा ने बताया कि जीतू हाथरस जिले के पहाड़पुर गांव का रहने वाला था और उसके खिलाफ हत्या, लूट और डकैती जैसे 13 गंभीर मुकदमे दर्ज थे. उसके पास से एक 32 बोर पिस्टल, कई कारतूस और एक बाइक बरामद हुई है.

ये भी पढें: Mainpuri Shocker: बंदूक की नोक पर हैवानित! मैनपुरी में 4 साल के बेटे के सामने दलित महिला से गैंगरेप

VIDEO | UP: Wanted criminal Jitendra alias Jitu, who had Rs 1 lakh bounty on his head, killed in a police encounter in Mainpuri. Here's what Superintendent of Police, Lakhimpur Kheri, Ganesh Prasad Saha said:

"The police had announced a reward of Rs 1 lakh for anyone who could… pic.twitter.com/lWZIFyvXCr

— Press Trust of India (@PTI_News) April 29, 2025