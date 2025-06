उत्तर प्रदेश के दो पुलिस अधिकारियों को एक वायरल वीडियो के बाद निलंबित कर दिया गया, जिसमें वे छापेमारी से कुछ क्षण पहले एक वांटेड संदिग्ध को जाने देते हुए दिखाई दिए।. वीडियो में एक सब-इंस्पेक्टर और एक कांस्टेबल पुलिस द्वारा वांटेड अनूप शुक्ला के साथ सहजता से बातचीत करते हुए दिखाई दे रहे हैं, जिसके बाद वह शांति से ट्रॉली बैग लेकर चला जाता है. कुछ ही सेकंड बाद, नवाबगंज और कोहना पुलिस थानों की टीमें घटनास्थल पर पहुंचती हैं, ऐसा लगता है कि उन्हें पता ही नहीं था कि संदिग्ध वहां से निकल गया है. पुलिस उपायुक्त (मध्य) श्रवण कुमार सिंह ने निलंबन की पुष्टि की और कहा कि प्रारंभिक समीक्षा में अधिकारियों की हरकतें "संदिग्ध" प्रतीत हुईं. एक आंतरिक जांच शुरू की गई है, और मामले को जांच के लिए कर्नलगंज के सहायक पुलिस आयुक्त को सौंप दिया गया है. यह भी पढ़ें: Kalyan Shocker: रॉन्ग साइड से आ रहे बाइक सवार को ट्रैफिक पुलिस ने रोका, युवक ने कॉलर पकड़कर जमकर की मारपीट, कल्याण के शहाड़ का वीडियो आया सामने;VIDEO

Two UP cops bid farewell to suspect, seconds later join the manhunt for the same suspect

In UP's Kanpur, two cops who arrived on patrol bike could be seen letting off with smile a wanted suspect Anoop Shukla who leaves the spot with his trolley bag. Seconds later, cops from two… pic.twitter.com/77TdQzi0hH

— Piyush Rai (@Benarasiyaa) June 23, 2025