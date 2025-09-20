Pune Nashik Highway: शनिवार सुबह पुणे नासिक हाईवे (Pune Nashik Highway) पर नारायणगांव (Narayangaon) के बायपास के पास एक गैस टैंकर में गैस लीक (Gas Leak) होने की वजह से हाईवे पर अफरा तफरी मच गई. इस घटना के बाद काफी देर तक सड़क पर ट्रैफिक भी जाम हो गया. तेज दुर्गंध के कारण आसपास के नागरिकों में भी दहशत फैल गई. इस घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस (Police) भी मौके पर पहुंची. इस गैस लीक के कारण नारायणगांव परिसर के लोगों में भी दहशत का माहौल था. इस दौरान काफी गैस लीक को रोकने की कोशिश की गई. गैस किस कारण से लीक हुई. इसकी जानकारी सामने नहीं आई है. इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया X पर @FirstHeadl24x7 नाम के हैंडल से शेयर किया गया है. ये भी पढ़े:Bhiwandi Chlorine Gas leak: ठाणे के भिवंडी वाटर प्लांट में क्लोरीन गैस लीक, 5 कर्मचारियों की बिगड़ी तबियत; VIDEO
पुणे नासिक हाईवे पर गैस टैंकर से गैस हुई लीक
पुणे-नासिक हाईवे पर गैस सिलेंडर ले जा रहे एक वाहन से अचानक गैस का रिसाव शुरू हो गया।
घटना से हाईवे पर अफरा-तफरी और दहशत का माहौल बन गया। 🛣️⚠️#PuneNashikHighway #Pune #nashik #GasLeak #BreakingNews #FirstHeadline pic.twitter.com/VOJDnr6R6k
— First Headline (@FirstHeadl24x7) September 20, 2025
