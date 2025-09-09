Bhiwandi Chlorine Gas leak: ठाणे के भिवंडी वाटर प्लांट में क्लोरीन गैस लीक, 5 कर्मचारियों की बिगड़ी तबियत; VIDEO

Bhiwandi Chlorine Gas leak: महाराष्ट्र के ठाणे जिले के भिवंडी स्थित स्टीम वाटर प्लांट में मंगलवार सुबह क्लोरीन गैस का रिसाव हो गया, जिससे हड़कंप मच गया। इस हादसे में प्लांट के कम से कम 5 कर्मचारी बेहोश हो गए, जबकि आसपास की इमारतों में रहने वाले कुछ स्थानीय निवासी भी प्रभावित हुए हैं.
बीमारी कर्मचारी अस्पताल मे भर्ती
बताया जा रहा है कि सभी की तबीयत अचानक बिगड़ गई और उन्हें तत्काल इलाज के लिए भिवंडी के लाइफलाइन अस्पताल में भर्ती कराया गया है. यह भी पढ़े: Palghar Pharma Company Gas Leak: पालघर की फार्मा कंपनी में कैसे हुई 4 कर्मचारियों की मौत? पुलिस अधीक्षक ने बताई वजह
भिवंडी वाटर प्लांट में क्लोरीन गैस लीक
#BreakingNews: Chlorine gas leak at #STEMWaterPlant in Temghar, #Bhiwandi! 5 employees affected, but situation under control. Affected employees receiving treatment, 3 discharged & 2 stable. #ChlorineLeak #BhiwandiGasLeak #STEMWaterPlant #BhiwandiNewsUpdate #GasLeakIncident pic.twitter.com/4P2u9LTFtr
— Lokmat Times Nagpur (@LokmatTimes_ngp) September 9, 2025
बीमार हुए कर्मचारी
गैस लीक की चपेट में आए कर्मचारियों की पहचान इस प्रकार हुई है:
-
अखिलेश मिश्रा (चौकीदार)
-
प्रकाश पाटिल (केमिस्ट फिल्टर)
-
ऋषिकेश म्हात्रे (हेल्पर)
-
विपुल चौधरी (फिल्टर हेल्पर)
-
जयवंत चौधरी (PSE हेल्पर)
प्रशासन और राहत टीम की त्वरित कार्रवाई
गैस रिसाव की सूचना मिलते ही प्रशासन हरकत में आ गया। मौके पर अतिरिक्त आयुक्त, उप अभियंता पटनावर, अग्निशमन विभाग, मुख्य आपातकालीन कक्ष के कर्मचारी, सुरक्षा अधिकारी, और शांतिनगर पुलिस स्टेशन के वरिष्ठ अधिकारी अपनी टीमों के साथ पहुंच गए.
आसपास के इलाके को कराया गया खाली
एहतियातन, प्लांट से सटे रिहायशी इलाकों को खाली करवाने के आदेश दिए गए। फायर ब्रिगेड की टीम ने रिसाव को नियंत्रित कर लिया है और स्थिति अब पूरी तरह से नियंत्रण में बताई जा रही है। प्रशासन ने घटनास्थल के चारों ओर सुरक्षा घेरा बना दिया है ताकि किसी भी अनधिकृत व्यक्ति को पास न जाने दिया जाए.
लोगों में दहशत, लेकिन हालात काबू में
इस घटना के बाद इलाके में दहशत फैल गई। स्थानीय लोगों को गैस के असर से बचाने के लिए सभी आवश्यक एहतियात बरते गए हैं। फिलहाल, प्रशासन स्थिति की लगातार निगरानी कर रहा है और प्लांट की सुरक्षा व्यवस्था की भी समीक्षा की जा रही है।