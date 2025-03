उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद से एक चौंकाने वाला अपराध सामने आया है, जहां भोला चौहान ठाकुर ने कथित तौर पर अपनी ही बेटी के साथ तीन साल तक बलात्कार किया और उसे नींद की गोलियां खिलाई. जब उसने विरोध किया, तो उसने कथित तौर पर उसकी छोटी बहन को निशाना बनाने की धमकी दी. अपनी मां और रिश्तेदारों से मदद मांगने के बावजूद वे चुप रहे. 5 मार्च को, जब उसने फिर से उसे नशीला पदार्थ देने का प्रयास किया, तो उसने चुपके से एक वीडियो रिकॉर्ड कर लिया और अगले दिन अपराध की रिपोर्ट दर्ज कराई. अधिकारियों ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है और जांच शुरू कर दी है. यह भी पढ़ें: VIDEO: अयोध्या में दलित लड़की से रेप एंड मर्डर केस में बड़ा खुलासा! शराब के नशे में की गई थी हत्या, तीन आरोपी गिरफ्तार

In #UttarPradesh's #Firozabad, #BholaChauhanThakur raped his own daughter for three years by drugging her with sleeping pills.

When she protested, he threatened her, saying, 'Either you or your younger sister will be raped.' pic.twitter.com/yVcBo73Ldh

