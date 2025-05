X Down: एलन मस्क का X प्लेटफॉर्म फिर हुआ डाउन, परेशान यूज़र्स कर रहे हैं शिकायत

X Down: एलन मस्क का सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X एक बार फिर आउटेज का शिकार हुआ है. शनिवार को बड़ी संख्या में यूज़र्स ने शिकायत की कि वे पोस्ट नहीं कर पा रहे, शेयरिंग में दिक्कत आ रही है और कुछ सर्विस लोड नहीं हो रही हैं. यूज़र्स लगातार "X Down", "X not working" जैसे पोस्ट शेयर कर रहे हैं.एलन मस्क का एक्स डाउन हो गया है और यूजर्स ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर आने वाली समस्याओं के बारे में शिकायत करना शुरू कर दिया है.आज, एक्स प्लेटफॉर्म ने घोषणा की कि कुछ यूजर्स के लिए लॉगिन और साइनअप सेवाएं उपलब्ध नहीं होंगी और नोटिफिकेशन और प्रीमियम सुविधाओं तक पहुंच में देरी होगी.नेटिज़ेंस ने एलन मस्क के प्लेटफ़ॉर्म पर 'X डाउन है. 'X फिर से डाउन है और 'ट्विटर डाउन' पोस्ट किए हैं. एक यूजर ने कहा, 'इस ऐप में कुछ गड़बड़ है या मेरा नेटवर्क डाउन है X'. एक दुसरे यूजर ने पोस्ट किया, 'ट्वीट लोड नहीं हो रहा है. एलन मस्क के एक्स ने कहा कि टीम 24/7 एक फिक्स पर काम कर रही थी, डेटा सेंटर आउटेज के बाद की समस्याओं की पुष्टि की.ये भी पढ़े:X Down Yet Again: फिर ठप पड़ा X, न पोस्ट लोड हो रहे, न DMs चल रहे; यूजर्स परेशान

यूजर्स ने किए कमेंट

is x down again? 😔 — maria⁷ - 𝙗𝙩𝙨 𝙮𝙚𝙖𝙧 (@borahaehopee) May 24, 2025

X down? Tweet not loading — Exitliquidity (@exitliquidd) May 24, 2025

X is down . — Zahra zaidi (@thiszahra) May 24, 2025

