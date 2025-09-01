Bangalore-Chennai Highway Accident: बेंगलुरु-चेन्नई हाईवे पर एक बड़ा हादसा होते-होते टल गया, जब एक ओवरलोड ट्रक अनियंत्रित होकर दो कारों पर पलट गया. ट्रक ने ओवरटेक करने के खतरनाक प्रयास में एक Mahindra XUV500 और एक Maruti Suzuki Ertiga को टक्कर मार दी. चालक नशे में था, जिससे ट्रक सड़क किनारे लगे ड्रम और कीचड़ से टकराने के बाद पलट गया. पूरे हादसे में XUV500 सबसे ज्यादा प्रभावित हुई, जिससे अर्टिगा में सवार दंपति और उनका बच्चा बाल-बाल बच गए. XUV के मालिक आशीष सिन्हा ने सोशल मीडिया पर लिखा कि 14 अगस्त को अगर उनकी कार दो सेकंड आगे होती, तो नतीजा बेहद खतरनाक हो सकता था. हादसे के बाद दोनों गाड़ियां बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गईं, लेकिन एक बड़ा हादसा टल गया.

दो कारों पर पलटा ओवरलोडेड ट्रक

