Bangalore-Chennai Highway Accident: बेंगलुरु-चेन्नई हाईवे पर एक बड़ा हादसा होते-होते टल गया, जब एक ओवरलोड ट्रक अनियंत्रित होकर दो कारों पर पलट गया. ट्रक ने ओवरटेक करने के खतरनाक प्रयास में एक Mahindra XUV500 और एक Maruti Suzuki Ertiga को टक्कर मार दी. चालक नशे में था, जिससे ट्रक सड़क किनारे लगे ड्रम और कीचड़ से टकराने के बाद पलट गया. पूरे हादसे में XUV500 सबसे ज्यादा प्रभावित हुई, जिससे अर्टिगा में सवार दंपति और उनका बच्चा बाल-बाल बच गए. XUV के मालिक आशीष सिन्हा ने सोशल मीडिया पर लिखा कि 14 अगस्त को अगर उनकी कार दो सेकंड आगे होती, तो नतीजा बेहद खतरनाक हो सकता था. हादसे के बाद दोनों गाड़ियां बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गईं, लेकिन एक बड़ा हादसा टल गया.
ये भी पढें: चेन्नई में फटा बादल, मूसलाधार बारिश से हाहाकार, बेंगलुरु डायवर्ट हुईं कई उड़ानें, सड़कें बनीं दरिया
दो कारों पर पलटा ओवरलोडेड ट्रक
On 14th of this month, I met with a terrible accident.
My XUV was completely butchered by a truck (on the Bangalore-Chennai highway).
The vehicle is gone. But I walked out alive. And that’s only because of the sheer structural strength of the machine (though the news in local… pic.twitter.com/z0gbnkqWTm
— Ashish Sinha (@cnha) August 31, 2025
(SocialLY के साथ पाएं लेटेस्ट ब्रेकिंग न्यूज, वायरल ट्रेंड और सोशल मीडिया की दुनिया से जुड़ी सभी खबरें. यहां आपको ट्विटर, इंस्टाग्राम और यूट्यूब पर वायरल होने वाले हर कंटेंट की सीधी जानकारी मिलेगी. ऊपर दिखाया गया पोस्ट अनएडिटेड कंटेंट है, जिसे सीधे सोशल मीडिया यूजर्स के अकाउंट से लिया गया है. लेटेस्टली स्टाफ द्वारा इसमें कोई बदलाव या एडिट नहीं किया गया है. सोशल मीडिया पोस्ट लेटेस्टली के विचारों और भावनाओं का प्रतिनिधित्व नहीं करता है, हम इस पोस्ट में मौजूद किसी भी कंटेंट के लिए कोई जिम्मेदारी या दायित्व स्वीकार नहीं करते हैं.)