चेन्नई में फटा बादल, मूसलाधार बारिश से हाहाकार, बेंगलुरु डायवर्ट हुईं कई उड़ानें, सड़कें बनीं दरिया
(Photo : AI)

नई दिल्ली: चेन्नई में शनिवार की रात को हुई मूसलाधार बारिश ने जन-जीवन अस्त-व्यस्त कर दिया. शहर के उत्तरी इलाके मनाली में तो बादल फटने (Cloudburst) जैसी घटना हुई, जिससे कुछ ही घंटों में रिकॉर्ड तोड़ बारिश दर्ज की गई. इस भारी बारिश (Heavy Rain in Chennai) के कारण, चेन्नई आने वाली कई उड़ानों को बेंगलुरु एयरपोर्ट पर उतारना पड़ा.

कुछ घंटों में डूबा शहर

क्षेत्रीय मौसम विज्ञान केंद्र (RMC) ने रविवार को जानकारी दी कि शनिवार रात 10 बजे से 12 बजे के बीच चेन्नई में बहुत तेज बारिश हुई, जिसका सबसे ज़्यादा असर उत्तरी चेन्नई पर पड़ा.

मौसम विभाग के बुलेटिन के अनुसार, रविवार सुबह 8:30 बजे तक पिछले 24 घंटों में मनाली में 27 सेंटीमीटर, न्यू मनाली टाउन में 26 सेंटीमीटर और विम्को नगर में 23 सेंटीमीटर की अत्यधिक भारी बारिश दर्ज की गई.

बुलेटिन में बताया गया कि मनाली इलाके में बादल फट गया. सिर्फ एक घंटे (रात 10-11 बजे) में 106.2 मिमी और अगले एक घंटे (रात 11-12 बजे) में 126.6 मिमी बारिश हुई, जो कि बहुत ही ज़्यादा है.

हवाई यातायात पर असर

एयरपोर्ट सूत्रों के मुताबिक, इस मूसलाधार बारिश की वजह से रविवार तड़के हवाई यातायात पर बड़ा असर पड़ा. बेंगलुरु, दिल्ली, फ्रांस और मंगलुरु से चेन्नई आने वाली उड़ानों को खराब मौसम के कारण बेंगलुरु एयरपोर्ट पर डायवर्ट कर दिया गया.

हालांकि, बाद में जब चेन्नई में मौसम थोड़ा साफ हुआ, तो यात्रियों को दूसरी उड़ानों के ज़रिए बेंगलुरु से वापस चेन्नई लाया गया.

आगे कैसा रहेगा मौसम?

मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों के लिए भी पूर्वानुमान जारी किया है. इसके अनुसार, तमिलनाडु, पुडुचेरी और कराईकल इलाके में कुछ जगहों पर हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है. साथ ही, 40-50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने की भी संभावना जताई गई है.

इससे पहले 23 अगस्त को भी चेन्नई, तिरुवल्लुर, चेंगलपट्टू और कांचीपुरम समेत तमिलनाडु के कई जिलों में रात भर मध्यम से भारी बारिश हुई थी.