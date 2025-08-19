गाजियाबाद में 25 वर्षीय महिला सब-इंस्पेक्टर ऋचा सचान की सोमवार देर रात एक सड़क हादसे में मौत हो गई. पुलिस के अनुसार, वह काम खत्म करने के बाद मोटरसाइकिल से अपने घर लौट रही थीं, तभी यह दुखद घटना हुई. करीब रात 1 बजे, ऋचा कविनगर थाने से ड्यूटी समाप्त कर महिंद्रा एन्क्लेव स्थित अपने किराए के मकान की ओर जा रही थीं. रास्ते में एक चौराहे के पास अचानक एक आवारा कुत्ता उनकी बाइक के सामने आ गया. कुत्ते से टकराव टालने की कोशिश में उन्होंने संतुलन खो दिया और सड़क पर गिर पड़ीं. गिरने के तुरंत बाद ही एक तेज़ रफ्तार कार ने उन्हें कुचल दिया, जिससे उनकी मौके पर ही मौत हो गई. घटना के बाद पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है और कार चालक की पहचान और सीसीटीवी फुटेज के आधार पर कार्रवाई की जा रही है. यह भी पढ़ें: VIDEO: बवाल! भगवा पहनकर नॉनवेज खा रहा था युवक, लोगों ने जमकर पीटा, वीडियो वायरल

ड्यूटी से लौटते वक्त SI ऋचा सचान की सड़क हादसे में मौत

(SocialLY के साथ पाएं लेटेस्ट ब्रेकिंग न्यूज, वायरल ट्रेंड और सोशल मीडिया की दुनिया से जुड़ी सभी खबरें. यहां आपको ट्विटर, इंस्टाग्राम और यूट्यूब पर वायरल होने वाले हर कंटेंट की सीधी जानकारी मिलेगी. ऊपर दिखाया गया पोस्ट अनएडिटेड कंटेंट है, जिसे सीधे सोशल मीडिया यूजर्स के अकाउंट से लिया गया है. लेटेस्टली स्टाफ द्वारा इसमें कोई बदलाव या एडिट नहीं किया गया है. सोशल मीडिया पोस्ट लेटेस्टली के विचारों और भावनाओं का प्रतिनिधित्व नहीं करता है, हम इस पोस्ट में मौजूद किसी भी कंटेंट के लिए कोई जिम्मेदारी या दायित्व स्वीकार नहीं करते हैं.)