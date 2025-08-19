VIDEO: बवाल! भगवा पहनकर नॉनवेज खा रहा था युवक, लोगों ने जमकर पीटा, वीडियो वायरल

लखनऊ में भगवा लुंगी पहनकर नॉनवेज खाने वाले युवक की पिटाई कर दी गई. (Photo : X)

उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में एक ढाबे पर बड़ा ही अजीब मामला देखने को मिला. यहां भगवा रंग की लुंगी पहनकर नॉनवेज खा रहे एक युवक की कुछ लोगों ने पिटाई कर दी. यह पूरी घटना ढाबे में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई और अब इसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है.

क्या है पूरा मामला?

यह घटना लखनऊ के गोसाईगंज इलाके में मौजूद 'केजीएन ढाबा' की है. गुरुवार देर रात करीब एक बजे, दिनेश शर्मा नाम का एक शख्स अपने दोस्त सुभाष कनौजिया के साथ वहां नॉनवेज खाने पहुंचा था. दिनेश ने उस वक्त भगवा रंग की एक लुंगी पहनी हुई थी.

सब कुछ सामान्य चल रहा था कि तभी वहां नरेंद्र सिंह नाम का एक और आदमी पहुंचा. नरेंद्र को यह बात बिल्कुल पसंद नहीं आई कि दिनेश भगवा रंग की लुंगी पहनकर नॉनवेज खा रहा है. उसने इस पर आपत्ति जताई और दिनेश को टोक दिया.

ब्रेकिंग न्यूज़। लखनऊ। भगवा लुंगी। खाना नॉन वेज। पिटाई हुई। लखनऊ भगवा लुंगी पहनकर नॉनवेज खाने पर पिटाई। गोसाईगंज के केजीएन ढाबे में हुई मारपीट का वीडियो हुआ वायरल। इलाके में रहने वाला दिनेश शर्मा अपने मित्र सुभाष कन्नौजिया के साथ ढाबे पर भोजन कर रहा था। दिनेश शर्मा भगवा… pic.twitter.com/oXTHNASdSA — भारत समाचार | Bharat Samachar (@bstvlive) August 19, 2025

बस इसी बात पर दोनों के बीच कहासुनी शुरू हो गई. देखते ही देखते मामला गरमा गया और गाली-गलौज होने लगी. बात इतनी बढ़ी कि हाथापाई और मारपीट शुरू हो गई, जिसमें दिनेश शर्मा की पिटाई कर दी गई.

पुलिस ने की कार्रवाई

ढाबे में हंगामा बढ़ता देख मालिक ने फौरन पुलिस को सूचना दी. मौके पर पहुंची पुलिस तीनों लोगों, यानी दिनेश, सुभाष और नरेंद्र को पकड़कर थाने ले गई. पुलिस ने एक व्यक्ति के खिलाफ शांति भंग करने और दो लोगों के खिलाफ दफा 34 के तहत चालान की कार्रवाई की है.

ढाबे में हुई यह पूरी मारपीट वहां लगे सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो गई थी, जिसका वीडियो अब इंटरनेट पर लोग खूब शेयर कर रहे हैं.