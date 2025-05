केरल के मलप्पुरम जिले के कोट्टक्कल का एक परेशान करने वाला सीसीटीवी वीडियो दिखाता है कि 26 अप्रैल को एक महिला पैदल यात्री को तेज गति से आती सफेद कार ने टक्कर मार दी. पीड़िता, 33 वर्षीय बदरिया स्वागतमदु गांव की रहने वाली थी, वह एक बच्चे के साथ सड़क किनारे चल रही थी, तभी कार अचानक अपनी लेन से हट गई और उसे पीछे से टक्कर मार दी. बच्चा चमत्कारिक रूप से सुरक्षित बच गया और फुटेज में बदरिया की मदद के लिए दौड़ता हुआ दिखाई दे रहा है, महिला कई फीट दूर जा गिरी. बच्चे को अपनी बेहोश मां को जगाने की कोशिश करते देखा जा सकता है. यह दुर्घटना शनिवार की सुबह एक आवासीय क्षेत्र में हुई, जिससे सड़क सुरक्षा और लापरवाही से गाड़ी चलाने को लेकर चिंताएँ पैदा हो गईं. अस्पताल के सूत्रों के अनुसार, बदरिया के सिर में गंभीर चोटें आईं और उसे कोट्टक्कल के एक निजी अस्पताल ले जाया गया, जहाँ उसका इलाज चल रहा है. यह भी पढ़ें: Mumbai Accident: मुंबई के अंधेरी-जोगेश्वरी फ्लाईओवर पर बड़ा हादसा, 7 कारें और एक ट्रक की टक्कर, वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे कुछ समय के लिए रहा जाम; VIDEO

Mallapuram: Woman hit by car and thrown; baby stunned, tries to run and wake her up.

https://t.co/wlchzsh54o

— Ghar Ke Kalesh (@gharkekalesh) May 1, 2025