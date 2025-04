Mumbai Accident: मुंबई के अंधेरी-जोगेश्वरी फ्लाईओवर पर बड़ा हादसा, 7 कारें और एक ट्रक की टक्कर, वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे कुछ समय के लिए रहा जाम; VIDEO

Mumbai Accident: मुंबई के अंधेरी-जोगेश्वरी फ्लाईओवर पर सोमवार सुबह एक बड़ा हादसा हुआ, जिसमें सात कारें और एक ट्रक आपस में टकरा गए. इस दुर्घटना के कारण फ्लाईओवर को कुछ समय के लिए बंद करना पड़ा, जिससे वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे पर भारी जाम लग गया. प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, हादसे में कई कार सवारों को चोटें आई हैं. वहीं हादसे के बाद मुंबई ट्रैफिक पुलिस मौके पर पहुंचकर स्थिति को नियंत्रित करने और ट्रैफिक को सामान्य करने में जुटी है. जिसके कुछ समय बाद ट्रैफिक सुचारू हुआ. हादसे का वीडियो भी सामने आया है, जिसमें क्षतिग्रस्त गाड़ियां साफ नजर आ रही हैं.

यह हादसा सुबह के व्यस्त समय में अंधेरी ईस्ट के पास वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे पर फ्लाईओवर पर हुआ. वायरल वीडियो में दिख रहा है कि कई गाड़ियां बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई हैं. यह भी पढ़े: Mumbai Accident: तेज रफ्तार कार की टक्कर से महिला की मौत, आरोपी गिरफ्तार, वीडियो आया सामने

A major accident occurred on Monday morning at the Andheri-Jogeshwari flyover, involving seven cars and a truck.

The bridge has been closed, causing a complete traffic jam on the Western Express Highway. Further details are awaited.

