Mumbai Local Night Block Alert: मुंबई में रेल यात्रियों को 11 से 13 अप्रैल की रातों में भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है. दरअसल, पश्चिम रेलवे द्वारा महिम और बांद्रा स्टेशन के बीच पुल की मरम्मत (re-girdering) के चलते 334 लोकल ट्रेनें पूरी तरह रद्द और 185 ट्रेनें आंशिक रूप से कैंसिल रहेंगी. काम के चलते 11 अप्रैल रात 11 बजे से सुबह 8:30 बजे और 12 अप्रैल रात 11:30 बजे से सुबह 9 बजे तक लगभग 9.5 घंटे का मेगा ब्लॉक रहेगा.

हालात को संभालने के लिए 110 अतिरिक्त लोकल सेवाएं चलाई जाएंगी. 9 लंबी दूरी की ट्रेनें आंशिक रूप से रद्द और 11 ट्रेनों का समय बदला गया है. यात्रियों से अनुरोध है कि यात्रा से पहले टाइमटेबल जरूर चेक करें.

Following is the list of Suburban trains cancelled, Short Terminated, & Short originated due to this block.

⏰from 23.00hrs to 08.30hrs for re-girdering work of Bridge No. 20 (Mahim Creek) between Mahim & Bandra

🚧 In continuation to the Major Block Alert of Fri/Sat, another block will be taken: ON Sat/Sun 12/13 April 2025 🚧

