'Mumbai One' Card: मुंबईकरों के लिए खुशखबरी! 'मुंबई वन' कार्ड से मेट्रो, लोकल और बस में एक साथ कर सकेंगे सफर, अलग-अलग टिकट खरीदने का झंझट होगा खत्म (Watch Video)

'Mumbai One' Card: मुंबई के लाखों यात्रियों के लिए एक बड़ी राहत की खबर है. अब मेट्रो, लोकल ट्रेन, मोनोरेल और बेस्ट बसों में अलग-अलग टिकट लेने की झंझट खत्म होने जा रही है. महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने शुक्रवार को ऐलान किया कि मुंबई मेट्रोपॉलिटन रीजन (MMR) के लिए एक एकीकृत स्मार्ट कार्ड ‘Mumbai One’ लाया जा रहा है, जिससे सभी सार्वजनिक परिवहन सेवाओं का उपयोग एक ही कार्ड से किया जा सकेगा.

यह कार्ड लंदन के मशहूर ‘Oyster Card’ की तर्ज पर तैयार किया जा रहा है. इसका मकसद यात्रियों की रोजमर्रा की आवाजाही को आसान और सुविधाजनक बनाना है.

ये भी पढें: Mumbai AC Local Trains Update: मुंबई के लोगों के लिए खुशखबर! गर्मी के कारण अब चलेगी 14 एसी लोकल ट्रेनें, यात्रियों को मिलेगी राहत

Please show these facts to MVA LIARS who keep complaining that Maharashtra doesn’t get enough from the centre 👇👇@narendramodi ji Sarkar has invested

20 TIMES more in railways in Maharashtra compared to INDI allies UPA

Mumbai One Card to be launched - now with 1 card,… pic.twitter.com/bLYJHXOidT

— PallaviCT (@pallavict) April 11, 2025