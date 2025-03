Disha Patani Hot Pics: बॉलीवुड एक्ट्रेस दिशा पाटनी ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर नई ग्लैमरस तस्वीरें शेयर की है, जिसने इंटरनेट पर हलचल मचा दी है. व्हाइट टॉप और डेनिम जींस में दिशा का बोल्ड लुक फैंस को बेहद पसंद आ रहा है. जैसे ही ये तस्वीरें सोशल मीडिया पर आई, वैसे ही फैंस और सेलेब्स ने कमेंट्स की बौछार कर दी. एक्ट्रेस मौनी रॉय ने दिशा को "Prettiest of em all" कहकर तारीफ की, वहीं कई यूजर्स ने "Temp soaring" और "Most hottest girl" जैसे कमेंट्स किए. Disha Patani ने बिकिनी पहन खीची सेल्फी, एक्ट्रेस की हॉटनेस ने सोशल मीडिया का बढ़ाया तापमान (View Pic)

दिशा पाटनी सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहती हैं और अपने बोल्ड और स्टनिंग लुक्स के लिए जानी जाती हैं. उनकी तस्वीरें अक्सर वायरल हो जाती हैं और फैंस उन्हें खूब पसंद करते हैं. उनकी ये नई तस्वीरें भी सोशल मीडिया पर तेजी से ट्रेंड कर रही है. दिशा पाटनी जल्द ही कई बड़े प्रोजेक्ट्स में नजर आने वाली हैं. वह कल्कि 2898 एडी और योद्धा जैसी फिल्मों का हिस्सा रह चुकी हैं.

देखें दिशा पाटनी का ग्लैमरस अवतार:

View this post on Instagram A post shared by disha patani (paatni) 🦋 (@dishapatani)

