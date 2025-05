बेसुध होकर जमीन पर गिरी महिला तो बचाने के लिए दौड़ पड़ा हंसों का पूरा झुंड, दिल जीत लेगा यह Viral Video

Viral Video: घर-परिवार के लोग अक्सर एक-दूसरे की चिंता करते हैं और अगर परिवार के किसी भी सदस्य को कोई परेशान हो गई तो सभी परेशान हो जाते हैं. ऐसा होना स्वाभाविक है, क्योंकि परिवार के सभी लोग एक-दूसरे से प्यार करते हैं, लेकिन क्या पशु-पक्षियों का इंसानों के प्रति ऐसा व्यवहार हो सकता है? दरअसल, सोशल मीडिया (Social Media) पर एक वीडियो तेजी से वायरल (Viral Video) हो रहा है, जिसमें अपने प्रति पालतू हंसों (Swan) की फीलिंग्स को जानने के लिए एक महिला चलते-चलते बेसुध होकर जमीन पर गिरने का नाटक करती है. महिला को जमीन पर गिरते देख सारे हंस अलर्ट मोड पर आ जाते हैं और महिला की मदद के लिए उसके पास दौड़ लगा लेते हैं. उनका यह व्यवहार बताता है कि उनमें भी इंसानों की तरह प्यार और लगाव की भावना होती है.

दिल जीत लेने वाले इस वीडियो को @AMAZlNGNATURE नाम के एक्स अकाउंट से शेयर किया गया है. इसके साथ कैप्शन लिखा है- वह गिर जाती है.....और उसके हंस रेड अलर्ट पर चले जाते हैं. जानवरों में इंसानों से ज्यादा दिल होता है. शेयर किए जाने के बाद से अब तक 931k व्यूज मिल चुके हैं.

जमीन पर गिरी महिला के पास मदद के लिए दौड़कर पहुंचे हंस

