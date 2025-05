Viral Video: ‘बारिश ने फसलों के साथ उम्मीदें भी बहा दीं’: मौसम में अचानक आए बदलाव से किसान निराश, सिस्टम की नाकामी से लाखों का नुकसान

Crop Destroyed in Washim: महाराष्ट्र के वाशिम जिले से एक बेहद दर्दनाक तस्वीर सामने आई है, जहां मनोरा मार्केट कमेटी में अचानक हुई बेमौसम बारिश ने किसानों की महीनों की मेहनत पर पानी फेर दिया. जिन किसानों ने तपती गर्मी, ठंडी हवाओं और मौसम की मार झेलते हुए मूंगफली, तूर और हल्दी जैसी फसलें उगाई थीं, उन्हें अब खुले आसमान के नीचे बारिश से बचाने के लिए संघर्ष करते देखा गया. सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे एक वीडियो में एक किसान को देखा गया, जो अपनी मूंगफली की फसल को बचाने के लिए इधर-उधर भागता रहा.

वह हाथों से फसल को ढंकने की कोशिश करता रहा, लेकिन भारी बारिश के सामने उसकी सारी कोशिशें नाकाम हो गईं. भीगी फसल के साथ उसकी उम्मीदें भी धुल गईं.

The most heart-wrenching video on the Internet today. A farmer trying to save his groundnut produce being washed away in the rain water.

Video via @PotliNewspic.twitter.com/OIdnbNEhac

— Piyush Rai (@Benarasiyaa) May 17, 2025