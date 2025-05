Washim Fire: महाराष्ट्र के वाशिम में शिरपुर जैन बस स्टैंड क्षेत्र में लगी भीषण आग, कई दुकानें जलकर खाक; देखें VIDEO

Washim Fire Video: भीषण गर्मी के बीच महाराष्ट्र के वाशिम जिले के शिरपुर जैन बस स्टैंड क्षेत्र में भीषण आग लग गई. इस आग में कई दुकानें जलकर पूरी तरह खाक हो गईं. सामने आए वीडियो में देखा जा सकता है कि दुकानों में आग की लपटें भड़क रही हैं और लकड़ी की कई दुकानें धू-धू कर जल रही हैं.

शुरुआती जांच के अनुसार, आग की शुरुआत गैस सिलेंडर के विस्फोट से हुई बताई जा रही है. हालांकि, गैस सिलेंडर विस्फोट की आधिकारिक पुष्टि अब तक नहीं हो सकी है. यह भी पढ़े: Bhiwandi Fire Accident: ठाणे के भिवंडी में रिचलैंड कॉम्प्लेक्स में लगी भीषण आग, दमकल की कई गाड़ियां मौके पर मौजूद; VIDEO

#WATCH | Washim, Maharashtra: Several shops caught fire in the Shirpur Jain bus stand area. Fire tenders are at the spot. More details awaited.

(Source: Fire Department) pic.twitter.com/orYMYSrE1T

— ANI (@ANI) May 17, 2025