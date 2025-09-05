Viral Video: ट्रेन में सफर के दौरान शख्स ने अपनी पत्नी को पहनाई पायल, बुजुर्ग दंपत्ति को देख लोग बोले- इसे ही कहते हैं सच्चा प्यार

शख्स ने पत्नी को पहनाई पायल (Photo Credits: Instagram)

Viral Video: वाइल्ड लाइफ (Wild Life Lovers) लवर्स जहां सोशल मीडिया (Social Media) पर जानवरों से जुड़े वीडियो देखना पसंद करते हैं तो वहीं कई ऐसे वीडियोज भी आंखों से सामने आ जाते हैं, जो न सिर्फ लोगों का ध्यान अपनी तरफ आकर्षित करते हैं, बल्कि दिलों को भी जीत लेते हैं. दिल को छू लेने वाले ऐसे ही वीडियोज की लिस्ट में एक वीडियो तेजी से वायरल (Viral Video) हो रहा है, जिसमें ट्रेन में सफर के दौरान एक बुजुर्ग पति अपनी पत्नी (Elderly Couple) के पैरों में पायल पहनाते हुए नजर आ रहा है. शख्स जितने प्यार से अपनी पत्नी को पायल पहनाता है, उसे देखकर लोगों का दिल पिघल रहा है और इस वीडियो को देख लोग यही कह रहे हैं कि इसे ही तो सच्चा प्यार कहते हैं.

दिल छू लेने वाले इस लम्हे को कोयंबटूर में यात्रा कर रहीं जिश्मा उन्नीकृष्णन नाम की एक महिला ने रिकॉर्ड किया था, जिसे उन्होंने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट @jishma_unnikrishnan पर शेयर किया और अब यह तेजी से वायरल हो रहा है. इस वीडियो को अब तक 10 लाख से भी ज्यादा बार देखा जा चुका है और लोगों ने इस पर जमकर अपनी प्रतिक्रियाएं भी दी हैं. एक यूजर ने लिखा है- उम्र भले ही ढल जाए, पर प्यार अमर रहता है. वहीं दूसरे यूजर ने लिखा है- इसे ही कहते हैं सच्चा प्यार. यह भी पढ़ें: दीदी तो हैकर हैं! महिला ने दिखाया कि घर से जा रहे हैं बाहर तो अपने गहनों को फ्लोर वाइपर में कैसे छिपाएं? देखें Viral Video

बुजुर्ग पति ने ट्रेन में सफर के दौरान पहनाई अपनी पत्नी को पायल

वायरल हो रहे वीडियो में देखा जा सकता है कि ट्रेन के जनरल डिब्बे में साइड वाली सीट पर बैठकर एक बुजुर्ग दंपत्ति सफर कर रहा है. अगले ही पल बुजुर्ग शख्स अपनी पत्नी के पैरों में नई पायल पहनाता है. पति को पायल पहनाते देख महिला के चेहरे पर गजब की मुस्कान आ जाती है और उसकी खुशी देखने लायक होता है. बुजुर्ग दंपत्ति का यह वीडियो इतना प्यारा है कि यह लोगों के दिलों को छू रहा है.