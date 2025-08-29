दीदी तो हैकर हैं! महिला ने दिखाया कि घर से जा रहे हैं बाहर तो अपने गहनों को फ्लोर वाइपर में कैसे छिपाएं? देखें Viral Video

गहनों को छुपाने का जुगाड़ (Photo Credits: X)

Viral Video: अधिकांश भारतीयों में यह आदत सामान्य तौर पर देखी जाती है कि वो अपनी कीमती चीजों को छुपाने के लिए कई जगहें बनाकर रखते हैं. खासकर, उन जगहों की जरूरत उस वक्त पड़ती है, जब हम अपने घर से कुछ दिनों के लिए बाहर जाते हैं, तब हम अपनी कीमती चीजों को उन जगहों पर छुपाते हैं, जिससे उन चीजों के चोरी होने का खतरा कम हो सके. इस बीच इंटरनेट पर एक ऐसा वीडियो वायरल (Viral Video) हो रहा है, जिसमें एक महिला गहनों (Jewellery) को ऐसी जगह पर छिपाती हुई नजर आ रही है, जिसके बारे में शायद ही कभी किसी ने सोचा हो. महिला ने वीडियो में बताया कि फर्श साफ करने वाले उपकरण यानी फ्लोर वाइपर (Floor Wiper) में सोने के गहने कैसे छिपाए जा सकते हैं. इस जुगाड़ (Jugaad) वाले वीडियो को देख लोग हैरान हो रहे हैं.

वायरल वीडियो में दिख रही महिला क्लीनिंग टूल यानी फ्लोर वाइपर में सोने के गहने छिपाने का तरीका समझा रही है. उसने एक वाइपर लिया, उसे दो टुकड़ों में तोड़ दिया, फिर उसने अपने सोने के गहने वाइपर के उथले हिस्से में रखे और उसे बंद करके उसे पहले जैसा आकार दे दिया. यह भी पढ़ें: Desi Jugaad Viral Video: जुगाड़ ही विज्ञान है! लाइट जाने पर महिला ने पानी की बोतल से रोशन कर दिया कमरा, देखें वीडियो

महिला ने दिखाया गहनों को छुपाकर रखने का जुगाड़

वाइपर में सोना छुपाने के बाद, महिला उसे अपने घर के बाथरूम में ले जाती है और वहां रख देती है. वह समझाती है कि अगर आप कुछ दिनों के लिए घर से बाहर जा रहे हैं, तो इसे (वाइपर) बाथरूम में ऐसे ही रख दीजिए. अगर चोर आपके घर में चोरी करने की कोशिश करेगा तो उसे कुछ नहीं मिलेगा, क्योंकि हमने गहने बाथरूम में छुपा दिए हैं. चोर को अंदाजा भी नहीं होगा कि हमने गहने बाथरूम में छुपा दिए हैं.

वायरल हो रहे इस वीडियो को देखकर लोग न सिर्फ हैरान हो रहे हैं, बल्कि उन्होंने इस पर अपनी प्रतिक्रियाएं भी जाहिर की हैं. एक यूजर ने कमेंट किया है- अरे वाह, दीदी तो हैकर है. वहीं एक यूजर ने कमेंट किया- इतना वायरल करोगे तो क्या चोर को पता नहीं चलेगा, अब तो चोर सबसे पहले ये वाइपर ही चेक करेगा. उधर एक अन्य ने लिखा है- दीदी चोरों की मौसेरी बहन तो नहीं हैं, ऐसा कौन वीडियो बनाता है अब तो सारे चोरों को पता चल जाएगा.