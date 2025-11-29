Viral Video: जंगल छोड़कर सड़क पर पहुंचा टाइगर, वाहन चालकों ने रोकी गाड़ियां, चंद्रपुर के ताडोबा का वीडियो आया सामने

Tiger reaches the road in Tadoba (Credit-@susantananda3)

Viral Video: महाराष्ट्र के चंद्रपुर जिले के ताडोबा में टाइगर रिज़र्व फ़ॉरेस्ट है. यहांपर आएं दिन सड़क पर टाइगर आ जाते है. ऐसा ही एक वीडियो सोशल मीडिया पर सामने आया है.जिसमें एक टाइगर (Tiger) चंद्रपुर–मोहर्ली रोड (Chandrapur–Moharli Road) पर घंटों बैठा रहा और दोनों ओर वाहनों की कतार लग गई. यह वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है.

इस वीडियो को वहां के स्थानीय निवासी आकाश आलम ने शूट किया है और इस वीडियो को सोशल मीडिया X पर @susantananda3 नाम के हैंडल से शेयर किया गया है. ये भी पढ़े:Viral Video: शाही अंदाज में सड़क पर सैर करने निकला बाघ, कैमरे में कैद हुआ हैरान करने वाला नजारा

सड़क पर पहुंचा टाइगर

The Royal road blockade. This clip from Maharashtra is going viral… Many venture into Tiger Reserves across India in safaris for a glimpse of the king without luck. But the traffic here must not have believed its eyes. pic.twitter.com/qnbzm3xzz0 — Susanta Nanda IFS (Retd) (@susantananda3) November 28, 2025

लोगों वाहनों के साथ सड़क पर रुके

ऐसा माना जा रहा है की ये टाइगर जो मशहूर टाइग्रेस ‘मधु’ (Tigress Madhu) का शावक माना जा रहा है सड़क के बीच बिल्कुल बेफिक्र होकर बैठा है.टूरिस्ट और ग्रामीण अपनी गाड़ियों (Tourist Vehicles) में चुपचाप बैठे इंतजार करते दिखते हैं कि कब टाइगर रास्ता छोड़े और ट्रैफिक आगे बढ़े.

ताडोबा टाइगर रिजर्व का बफर ज़ोन

यह घटना ताडोबा टाइगर रिजर्व (Tadoba Tiger Reserve) के बफर ज़ोन में हुई, जहां घना जंगल (Dense Forest Cover) और नियमित वन्यजीव मूवमेंट के कारण ऐसे नज़ारे आम हैं.स्थानीय लोगों का कहना है कि सुबह और शाम के समय इस मार्ग पर टाइगर और अन्य जंगली जानवरों (Wild Animal Movement) से सामना होना सामान्य बात है.ये वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है.