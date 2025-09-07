Iryna Zarutska Murder Video: अमेरिका में यूक्रेनी शरणार्थी की ट्रेन में चाकू मारकर हत्या, दिल दहला देने वाला वीडियो आया सामने

इरिना ज़ारुत्स्का की ट्रेन में चाकू मारकर हत्या (Photo : X)

अमेरिका के नॉर्थ कैरोलिना (North Carolina, USA) में एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है. यहां शार्लेट शहर की एक ट्रेन में एक अपराधी ने 23 साल की यूक्रेनी शरणार्थी इरिना ज़ारुत्स्का (Iryna Zarutska) की चाकुओं से गोदकर बेरहमी से हत्या कर दी. विडंबना यह है कि इरिना अपने युद्धग्रस्त देश यूक्रेन से एक सुरक्षित जीवन की तलाश में अमेरिका आई थीं, लेकिन यहीं उनकी जान ले ली गई. इस हमले का एक नया सर्विलांस वीडियो सामने आया है, जो बेहद चौंकाने वाला है. इस वीडियो में हमले से पहले और बाद के भयानक पल कैद हुए हैं.

वीडियो में साफ तौर पर दिखता है कि इरिना 22 अगस्त की रात लगभग 10 बजे अपनी पिज़्ज़ेरिया की यूनिफॉर्म में ट्रेन में चढ़ती हैं. वह एक सीट पर बैठकर अपना फोन देखने लगती हैं, इस बात से अनजान कि उनके ठीक पीछे मौत उनका इंतज़ार कर रही थी. उनके पीछे 34 साल का डेकार्लोस ब्राउन जूनियर (Decarlos Brown Jr.) बैठा था.

ट्रेन में चढ़ने के सिर्फ चार मिनट बाद, ब्राउन ने अचानक एक चाकू निकाला और बेखबर इरिना पर पीछे से हमला कर दिया. पुलिस के मुताबिक, उसने इरिना पर तीन बार वार किया, जिसमें से कम से कम एक वार गर्दन पर था.

हमले के बाद, वीडियो में ब्राउन को ट्रेन के डिब्बे में घूमते हुए, अपनी स्वेटशर्ट उतारते हुए और दरवाजे के पास खड़े होकर इंतज़ार करते हुए देखा जा सकता है. जल्द ही दूसरे यात्रियों ने देखा कि उसके शरीर से खून टपक रहा था.

Tragic: New footage shows Decarlos Brown Jr. fatally stabbing Iryna Zarutska on a Charlotte train. When will we prioritize safety and mental health? It’s time to reconsider opening asylum homes—our streets are becoming too dangerous. #Charlotte #Crime #MentalHealthAwareness pic.twitter.com/GCJDDdahEW — ceanmedia (@ceanmedia) September 6, 2025

जांचकर्ताओं ने बताया कि इरिना अपनी सीट पर ही गिर गईं और मौके पर ही उनकी मौत हो गई. ब्राउन अगले स्टेशन पर ट्रेन से उतर गया. बाद में प्लेटफॉर्म के पास से एक चाकू भी बरामद किया गया. ब्राउन को उसके हाथ पर लगे कट के इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया, जिसके बाद उसे हिरासत में ले लिया गया.

कौन है हमलावर?

आरोपी, डेकार्लोस ब्राउन, एक पुराना अपराधी है और उसका एक लंबा आपराधिक रिकॉर्ड है. उस पर पहले भी लूट, खतरनाक हथियार से डकैती और धमकी देने जैसे गंभीर मामले दर्ज हैं. वह बेघर था और खतरनाक हथियार से डकैती के आरोप में पांच साल जेल में भी रह चुका था. अब उस पर फर्स्ट-डिग्री मर्डर का आरोप लगाया गया है.

मेयर ने क्या कहा?

शार्लेट की मेयर वी लाइल्स ने इस हत्या पर दुख जताते हुए इसे "एक मूर्खतापूर्ण और दुखद क्षति" बताया. उन्होंने कहा, "मेरी प्रार्थनाएं इरिना के प्रियजनों के साथ हैं. आप में से कई लोगों की तरह, मैं भी दुखी हूं - और मैं इस पर गंभीरता से सोच रही हूं कि हमारे शहर में सुरक्षा वास्तव में कैसी दिखती है. मैं यह सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध हूं कि शार्लेट एक ऐसी जगह हो जहां हर कोई सुरक्षित महसूस करे."

इस भयानक घटना ने अमेरिका में सार्वजनिक सुरक्षा (public safety) और मानसिक स्वास्थ्य (mental health) की स्थिति पर एक बड़ी बहस छेड़ दी है. लोग सवाल उठा रहे हैं कि आखिर हमारे शहर कब सुरक्षित होंगे? यह घटना इस बात पर सोचने को मजबूर करती है कि समाज के सबसे कमजोर लोगों की सुरक्षा और अपराधियों से निपटने के लिए और क्या कदम उठाए जाने चाहिए.