VIDEO: 3 बच्चों को लेकर भाग रहे कार चोर का हुआ एक्सीडेंट, हादसे के बाद पकड़ा गया आरोपी
चोर एक ऐसी गाड़ी चुराकर भाग रहा था जिसमें तीन बच्चे बैठे थे. (Photo credits: X)

मालिबू, कैलिफोर्निया. एक हैरान कर देने वाले मामले में, एक शख्स ने बच्चों से भरी कार चुरा ली और पुलिस से भागने लगा. इस हाई-स्पीड चेज़ का अंत मालिबू के पास एक भयानक दुर्घटना में हुआ, जिसमें तीनों बच्चे और कई अन्य लोग घायल हो गए.

यह घटना शुक्रवार की शाम करीब 7 बजे ईस्ट लॉस एंजिल्स में शुरू हुई. कैलिफोर्निया हाईवे पेट्रोल अधिकारियों को जानकारी मिली कि एक शख्स ने एक कार चुराई है, जिसमें तीन छोटे बच्चे भी बैठे हैं. पुलिस ने तुरंत चोर का पीछा करना शुरू किया.

चोर तेजी से कार दौड़ाते हुए लॉस एंजिल्स से सांता मोनिका पहुंचा और फिर पैसिफिक कोस्ट हाईवे (PCH) पर आ गया. करीब 7:35 बजे, यह खतरनाक पीछा खत्म हो गया, जब चोर की कार ने पॉइंट डूम रोड के पास एक दूसरी कार को ज़ोरदार टक्कर मार दी.

टक्कर इतनी भीषण थी कि आरोपी अपनी कार छोड़कर भागने लगा. वह एक ढलान पर चढ़कर पास के खेत में घुस गया. इसी बीच, घटनास्थल पर मौजूद पुलिस अधिकारियों ने तुरंत कार में फंसे बच्चों को बाहर निकाला. कार में दो बड़े बच्चे और एक बच्चा कार सीट में था. पुलिस ने बताया कि सभी बच्चे होश में थे और सांस ले रहे थे, लेकिन उन्हें तुरंत अस्पताल ले जाया गया.

जिस दूसरी कार को टक्कर मारी गई थी, उसमें बैठे दो लोग भी घायल हो गए और उन्हें भी इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया.

भागने के करीब 15 मिनट बाद, लॉस एंजिल्स काउंटी शेरिफ के अधिकारियों ने चोर को मालिबू के पास एक इलाके से पकड़ लिया. पुलिस ने बताया कि आरोपी अब उनकी हिरासत में है और मामले की आगे की जाँच की जा रही है.

 