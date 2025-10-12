Helicopter Crash Video: खौफनाक हादसा! अमेरिका में सड़क पर गिरा हेलिकॉप्टर, देखें दिल दहला देने वाला वीडियो
(Photo : X)

लॉस एंजिल्स: अमेरिका के लॉस एंजिल्स से एक बड़ी और चौंकाने वाली खबर सामने आ रही है. यहाँ के मशहूर हंटिंगटन बीच पर शनिवार की दोपहर एक हेलिकॉप्टर क्रैश होकर सीधे व्यस्त सड़क पर आ गिरा. इस हादसे में हेलिकॉप्टर में सवार दो लोगों समेत सड़क पर मौजूद तीन आम नागरिक भी घायल हो गए. कुल मिलाकर 5 लोगों के घायल होने की खबर है.

कैसे हुआ यह हादसा?

पुलिस के मुताबिक, हेलिकॉप्टर ने जैसे ही उड़ान भरी, वह तुरंत अनियंत्रित हो गया. आसमान में ही वह गोल-गोल घूमने लगा और पास के पेड़ों से टकराता हुआ सीधे पैसिफिक कोस्ट हाईवे पर क्रैश हो गया. यह पूरा मंजर किसी हॉलीवुड फिल्म के सीन जैसा था, जिसे देखकर लोग सहम गए.

हादसे का डरावना वीडियो हुआ वायरल

इस पूरी घटना का एक दिल दहला देने वाला वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि कैसे हेलिकॉप्टर हवा में घूमता हुआ नीचे आ रहा है. इसी दौरान एक व्यक्ति इस हादसे की चपेट में आने से बाल-बाल बचता भी दिखाई दे रहा है.

हादसे की सूचना मिलते ही हंटिंगटन बीच पुलिस और फायर डिपार्टमेंट की टीमें फौरन मौके पर पहुंचीं. उन्होंने हेलिकॉप्टर के मलबे से दो लोगों को बाहर निकाला और सभी 5 घायलों को इलाज के लिए नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया. पुलिस मामले की जांच कर रही है ताकि क्रैश के सही कारणों का पता चल सके.

 

 