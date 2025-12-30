Kanpur Girls Fight Video: कानपुर में दो लड़कियों के बीच WWE, बॉयफ्रेंड के लिए दोनों सड़क पर भिड़ी, काफी देर तक की मारपीट

Kanpur Girls Fight Video: उत्तर प्रदेश के कानपुर (Kanpur) से एक चौंकाने वाला वीडियो सामने आया है, जिसमें दो युवतियां बीच सड़क पर आपस में भिड़ती नजर आ रही हैं. यह घटना यशोदा नगर बाइपास (Yashoda Nagar Bypass) की बताई जा रही है, जहां पहले कहासुनी हुई और देखते ही देखते मामला हिंसक झगड़े (Violent Fight) में बदल गया.वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि एक युवती दूसरी पर थप्पड़ (Slap) और लात-घूंसे (Kicks and Punches) बरसाती है.
पीड़िता बार-बार माफी मांगती और खुद को छोड़ देने की गुहार लगाती सुनाई देती है, लेकिन इसके बावजूद हमला जारी रहता है. इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया X पर @priyarajputlive नाम के हैंडल से शेयर किया गया है. ये भी पढ़े:Agra: प्रेमिका को पत्नी ने बाल पकड़कर पीटा, पति हुआ फरार, आगरा की सड़क पर देखने के लिए जुटी लोगों की भीड़: VIDEO
युवतियों में मारपीट
लड़कियां बीच सड़क पर भीड़ गई हैं. खूब गाली गलौज हो रही है. कानपुर में ये भिड़ंत हुई है. pic.twitter.com/rT0pu3Gene
— Priya singh (@priyarajputlive) December 29, 2025
तीसरा व्यक्ति बनाता रहा वीडियो
घटना के दौरान एक तीसरा व्यक्ति मोबाइल फोन (Mobile Phone) से पूरा मामला रिकॉर्ड करता नजर आता है. हैरानी की बात यह रही कि आसपास मौजूद लोग भी झगड़ा रोकने की बजाय तमाशबीन बने रहे, जिससे बायस्टैंडर बिहेवियर (Bystander Behaviour) पर सवाल खड़े हो गए हैं.
रिश्ते को लेकर विवाद की आशंका
प्रारंभिक जानकारी के अनुसार, दोनों युवतियों के बीच झगड़े की वजह बॉयफ्रेंड (Boyfriend) को लेकर हुआ विवाद बताया जा रहा है. हालांकि इस बात की आधिकारिक पुष्टि अभी नहीं हो पाई है.करीब एक मिनट का यह वीडियो सोशल मीडिया (Social Media) पर तेजी से वायरल हो रहा है. वीडियो सामने आने के बाद पब्लिक सेफ्टी (Public Safety) को लेकर चिंता जताई जा रही है.