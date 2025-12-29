Agra: प्रेमिका को पत्नी ने बाल पकड़कर पीटा, पति हुआ फरार, आगरा की सड़क पर देखने के लिए जुटी लोगों की भीड़: VIDEO

The lover's wife beat her up (Credit @priyarajputlive)

Agra News: उत्तर प्रदेश (Uttar Pradesh) के आगरा (Agra) से एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जहां एक पत्नी ने अपने पति को उसकी कथित गर्लफ्रेंड (Girlfriend) के साथ बीच सड़क (Public Road) रंगे हाथों पकड़ लिया. इसके बाद सड़क पर जमकर हंगामा हुआ और करीब एक घंटे तक हाईवोल्टेज ड्रामा (High Voltage Drama) चलता रहा. इस दौरान हुई मारपीट का वीडियो अब सोशल मीडिया (Social Media) पर तेजी से वायरल हो रहा है.यह घटना एत्मादपुर थाना क्षेत्र (Etmadpur Police Station Area) के कुबेरपुर (Kuberpur) इलाके की बताई जा रही है. जानकारी के अनुसार, महिला को सूचना मिली थी कि उसका पति अपनी प्रेमिका के साथ इलाके में घूम रहा है.

यह खबर मिलते ही वह अपने परिजनों के साथ मौके पर पहुंची और पति को रंगे हाथ (Red-Handed) पकड़ लिया. इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया X पर @priyarajputlive नाम के हैंडल से शेयर किया गया है. ये भी पढ़े:VIDEO: झांसी में पति दिखा प्रेमिका के साथ तो पत्नी ने खोया आपा, बीच सड़क पर जमकर हुई मारपीट, वीडियो हुआ वायरल

पत्नी ने की प्रेमिका से मारपीट

पति अपनी गर्लफ्रैंड के साथ घूम रहा था. पत्नी को इस बात की खबर लग गई. फिर पत्नी पहुंची, लेकिन आशिकी कर रहा पति मौका पा फरार हो गया. लेकिन गर्लफ्रेंड पकड़ में आ गई. जिसके बाद ये सब हुआ. घटना यूपी के आगरा की है. pic.twitter.com/TZsLKDv4sQ — Priya singh (@priyarajputlive) December 29, 2025

कहासुनी से हाथापाई तक पहुंचा मामला

पति, पत्नी और प्रेमिका के बीच पहले तीखी बहस (Argument) हुई, जो धीरे-धीरे हाथापाई (Physical Fight) में बदल गई. हंगामे के दौरान पति किसी तरह वहां से फरार हो गया, लेकिन पत्नी ने उसकी प्रेमिका को पकड़ लिया.गुस्से में पत्नी ने कथित प्रेमिका को जमीन पर गिरा दिया और उसके साथ मारपीट (Assault) की.इस दौरान बाल खींचे गए और लात-घूंसे (Kicks and Punches) भी चले. शोर-शराबा सुनकर आसपास के लोग इकट्ठा हो गए और किसी तरह दोनों महिलाओं को अलग कराया गया. इसके बाद पुलिस (Police) को सूचना दी गई.

पुलिस ने दोनों महिलाओं को थाने ले जाकर शांत कराया

घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और दोनों महिलाओं को थाने ले गई. पुलिस ने स्थिति को नियंत्रण में लिया और मामले की जांच शुरू कर दी.

पति-पत्नी में लंबे समय से चल रहा था विवाद

बताया जा रहा है कि पति जीतू एक यूट्यूबर (YouTuber) है और उसका पत्नी से लंबे समय से विवाद चल रहा था. पत्नी का आरोप है कि पति का किसी दूसरी महिला से अवैध संबंध (Extra-Marital Affair) था. विरोध करने पर वह उसके साथ मारपीट करता था. करीब चार महीने पहले पति ने उसे घर से अलग कर दिया था, जिसके बाद वह अपने दो छोटे बच्चों के साथ मायके चली गई थी.

प्रेमिका ने दर्ज कराई शिकायत

रविवार को पति को प्रेमिका के साथ देखने के बाद विवाद खुलकर सामने आ गया. इस पूरी घटना का वीडियो कुछ लोगों ने रिकॉर्ड कर लिया, जो अब वायरल हो रहा है. बाद में कथित प्रेमिका ने पत्नी और उसके साथ आई अन्य महिलाओं के खिलाफ मारपीट का केस (Assault Case) दर्ज कराया. पुलिस का कहना है कि पूरे मामले की जांच (Investigation) की जा रही है और तथ्यों के आधार पर आगे की कार्रवाई होगी.