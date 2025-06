Fact Check: इंडियन ऑयल 6,000 रुपये की ईंधन सब्सिडी दे रहा है? PIB ने वायरल हो रहे फर्जी लकी ड्रॉ का किया पर्दाफाश

नई दिल्ली, 27 जून: सोशल मीडिया और मैसेजिंग प्लेटफॉर्म पर एक वायरल मैसेज वायरल हो रहा है, जिसमें दावा किया जा रहा है कि यूजर प्रश्नावली में भाग लेकर इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन (IOCL) से 6,000 रुपये का ईंधन सब्सिडी गिफ्ट जीत सकते हैं. यह संदेश, एक प्रमोशनल ऑफ़र के रूप में है, जो यूजर्स को एक लिंक पर क्लिक करने और कथित उपहार प्राप्त करने के लिए व्यक्तिगत विवरण देने के लिए प्रोत्साहित करता है. भारत सरकार ने अपने आधिकारिक फैक्ट चेक यूनिट प्रेस सूचना ब्यूरो (PIB) के माध्यम से इस दावे को खारिज कर दिया है. हाल ही में एक अलर्ट में PIB फैक्ट चेक ने पुष्टि की कि यह संदेश धोखाधड़ी है और इसका इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन से कोई संबंध नहीं है. PIB ने X पर एक पोस्ट में कहा, “यह एक स्कैम है और @IndianOilcl से संबंधित नहीं है,” यूजर्स से ऐसी फर्जी योजनाओं के झांसे में न आने का आग्रह किया है. यह भी पढ़ें: Fact Check: सरकार 'पीएम बेरोजगारी भत्ता योजना' के तहत बेरोजगार युवाओं को हर महीने 4,500 रुपये दे रही है? PIB ने वायरल खबर का किया पर्दाफाश

यह पहली बार नहीं है जब इस तरह के संदेश ऑनलाइन प्रसारित हुए हैं. इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन ने पहले भी अपने नाम और लोगो का गलत इस्तेमाल कर फर्जी प्रतियोगिताओं और पुरस्कार ड्रा के बारे में लोगों को आगाह किया था. कंपनी ने इस बात पर जोर दिया कि सभी वैध ऑफर और घोषणाएं केवल इसकी आधिकारिक वेबसाइट और सत्यापित सोशल मीडिया हैंडल के माध्यम से की जाती हैं. इसने नागरिकों को अज्ञात स्रोतों या लिंक के साथ व्यक्तिगत या वित्तीय जानकारी साझा न करने की भी सलाह दी.

"Chance to win a Fuel Subsidy Gift worth ₹6,000 from the Indian Oil Corporation" 🎁💸`

Sounds enticing, right❓

✅ However, this lucky draw is #FAKE

✅ It's a scam & is NOT related to @IndianOilcl

⚠️ Always run any suspicious information related to the Government of India… pic.twitter.com/Kli3HAlGeg

— PIB Fact Check (@PIBFactCheck) June 27, 2025