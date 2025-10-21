FACT CHECK: क्या सच में IndiGo का Antonov AN-124 अंटार्कटिका में उतरा? वायरल हो रहा फर्जी PHOTO, जानें असली सच्चाई

IndiGo Antonov AN-124 Antarctica: सोशल मीडिया पर इन दिनों एक तस्वीर तेजी से वायरल हो रही है, जिसमें दावा किया गया है कि इंडिगो (IndiGo) का Antonov AN-124 अंटार्कटिका में उतरा और पहली बार वहां कोई भारतीय विमान वहां गया. तस्वीर में बड़े कद का Antonov AN-124 विमान, IndiGo की लिवरी के साथ बर्फीले इलाके में खड़ा दिखाई दे रहा है. इस फोटो को X (पूर्व ट्विटर) यूजर @Aeroconcepts ने शेयर करते हुए लिखा, "India in Antarctica! IndiGo's Antonov AN-124 becomes the first Indian aircraft to visit Antarctica."

हालांकि, फैक्ट चेक करने पर पता चला कि ये तस्वीरें डिजिटल रूप से Edited हैं और वास्तविकता से कोई लेना-देना नहीं है.

ये भी पढें: Fact Check: क्या एडल्ट फिल्म स्टार Kendra Lust ने जॉय फोरम 2025 में Shahrukh Khan से मुलाकात की? जानें दोनों की वायरल तस्वीर का सच

क्या सच में IndiGo का Antonov AN-124 अंटार्कटिका में उतरा?

(Photo Credits: X)

फैक्ट चेक में क्या पता चला?

IndiGo के पास AN-124 जैसे बड़े कार्गो विमान नहीं हैं. IndiGo की वर्तमान फ्लाइट में सिर्फ Airbus A320 परिवार और ATR टर्बोप्रॉप्स शामिल हैं, जो भारी और ओवरसाइज्ड कार्गो के लिए उपयुक्त नहीं हैं. असली अंटार्कटिका मिशन में भारत ने अक्टूबर 2025 में कार्गो परिवहन के लिए रूसी Ilyushin Il-76 विमान का इस्तेमाल किया था, न कि Antonov AN-124 का.

AN-124 कार्गो विमान का उपयोग?

Antonov AN-124 दुनिया के सबसे बड़े कार्गो विमानों में से एक है और इसे मुख्य रूप से अंतरराष्ट्रीय भारी-भरकम कार्गो के लिए संचालित किया जाता है. इसका संचालन मुख्य रूप से Antonov Airlines (यूक्रेन) और Volga-Dnepr Airlines (रूस) करती हैं, जबकि रूसी वायु सेना भी इसे रणनीतिक सैन्य परिवहन के लिए उपयोग करती है.

Antonov AN-124 की विशेषता?

Antonov AN-124 की चार शक्तिशाली Turbofan इंजन और लंबी दूरी की क्षमता इसे भारी सैन्य उपकरण और मानवीय आपूर्ति पहुंचाने में सक्षम बनाती है. इस विमान का संचालन सिर्फ विशेष कार्गो वाहक और सैन्य एजेंसियों द्वारा ही किया जाता है, और कोई भारतीय एयरलाइन इसे नहीं चलाती.

वायरल दावे पूरी तरह फर्जी और भ्रामक

इसलिए वायरल तस्वीरें और सोशल मीडिया पोस्ट के दावे पूरी तरह फर्जी और भ्रामक हैं. IndiGo का अंटार्कटिका में AN-124 विमान भेजने का कोई तथ्यात्मक आधार नहीं है. यह केवल डिजिटल एडिटिंग के जरिए बनाया गया भ्रम है, जिसे कई लोग बिना जांच के सच मान बैठे.