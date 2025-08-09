'रेस्टोरेंट में सभी प्रकार के भारतीय परिधानों की अनुमति है…' कपल को रोके जाने पर मचे बवाल पर मालिक ने उठाया यह कदम (Watch Video)

परिधान को लेकर रेस्टोरेंट ने बदला नियम (Photo Credits: X)

Viral Video: सोशल मीडिया (Social Media) पर हाल ही में वायरल (Viral Video) हुए एक वीडियो में दिल्ली (Delhi) के पीतमपुरा इलाके में स्थित एक रेस्टोरेंट (Restaurant) में एक जोड़े को प्रवेश देने से कथित तौर पर इसलिए मना कर दिया गया, क्योंकि महिला ने पारंपरिक भारतीय कपड़े पहने हुए थे. इस रेस्टोरेंट पर आरोप है कि उसने कपल को सिर्फ इसलिए अंदर जाने से रोक दिया, क्योंकि महिला ने भारतीय परिधान पहने हुए थे. जैसे ही इस घटना का वीडियो वायरल हुआ, इस मामले पर बहस छिड़ गई और दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने इसे तुरंत संज्ञान में लिया. इस मामले पर बढ़ते विवाद को देख रेस्टोरेंट ने अपने नियमों में बदलाव करते हुए रेस्टोरेंट के बाहर एक नोट लगाया है, जिसमें लिखा है- 'रेस्टोरेंट में सभी प्रकार के भारतीय परिधानों की अनुमति है.'

वहीं दिल्ली के मंत्री कपिल मिश्रा ने कहा- मुख्यमंत्री ने इस पर संज्ञान लिया. उन्होंने मुझे इस घटना की जांच करने का निर्देश दिया. अधिकारियों ने रेस्टोरेंट मालिक से बात की, उन्होंने स्वीकार किया कि वे रेस्टोरेंट में कपड़े पहनकर प्रवेश करने के किसी भी नियम को जारी नहीं रखेंगे. यह भी पढ़ें: दिल्ली के रेस्टोरेंट में भारतीय कपड़े पहनने पर कपल को रोका? विवाद बढ़ा तो मालिक ने दी सफाई | Video

#WATCH | Delhi: In a video on social media, a restaurant located in Pitampura area was reportedly seen denying entry to a couple allegedly due to the woman dressed in traditional Indian clothes. A note outside the restaurant states, 'All types of Indian attire is allowed in the… pic.twitter.com/W4Ctutcq2E — ANI (@ANI) August 8, 2025

वायरल हो रहे वीडियो में कपल ने अपना एक्सपीरियंस शेयर करते हुए रेस्टोरेंट पर आरोप लगाया कि बाकी लोगों को अंदर जाने दिया जा रहा था, लेकिन रेस्टोरेंट मैनेजर ने उनके साथ बदसलूकी की और उन्हें अंदर प्रवेश देने से रोक दिया.

भारतीय परिधान की वजह से महिला को रेस्टोरेंट में जाने से रोका

How can a restaurant in India stop entry in India for wearing an Indian wear… Dear @KapilMishra_IND ji, Please look into the matter. pic.twitter.com/f1ueFvPIco — MANOGYA LOIWAL मनोज्ञा लोईवाल (@manogyaloiwal) August 8, 2025

गौरतलब है कि इस वीडियो के वायरल होते ही रेस्टोरेंट के मालिक नीरज अग्रवाल ने शख्स द्वारा लगाए गए आरोपों से इनकार करते हुए कहा कि कपल को सिर्फ इसलिए रोका गया, क्योंकि उनके पास रिजर्वेशन नहीं था. इसके साथ ही उन्होंने कहा कि रेस्टोरेंट में कोई ड्रेस कोड नहीं है और सभी ग्राहकों का स्वागत किया जाता है. इसके बाद रेस्टोरेंट के बाहर नोट लगाकर लिखा गया है कि रेस्टोरेंट में सभी प्रकार के भारतीय परिधानों की अनुमति है.