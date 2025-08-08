दिल्ली के रेस्टोरेंट में भारतीय कपड़े पहनने पर कपल को रोका? विवाद बढ़ा तो मालिक ने दी सफाई | Video

दिल्ली के पीतमपुरा इलाके में स्थित एक रेस्टोरेंट पर आरोप है कि उसने एक कपल को केवल इसलिए अंदर जाने से मना कर दिया क्योंकि वे भारतीय पारंपरिक परिधान पहने हुए थे. इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होते ही मामला तूल पकड़ गया और मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने तुरंत संज्ञान लिया. वायरल वीडियो में दंपति अपना अनुभव शेयर करते दिख रहे हैं. उन्होंने आरोप लगाया कि, जबकि बाकी लोगों को अंदर जाने दिया जा रहा था, रेस्टोरेंट मैनेजर ने उनसे बदसलूकी की और प्रवेश से रोक दिया.

वीडियो में रिकॉर्ड करने वाला शख्स कहता है कि अगर कोई रेस्टोरेंट भारतीय पोशाक में आए ग्राहकों को अंदर नहीं आने देता, तो उसे तुरंत बंद कर देना चाहिए.

सोशल मीडिया पर वायरल हुआ वीडियो

This is unacceptable in Delhi पीतमपुरा के एक रेस्टोरेंट में भारतीय परिधानों पर रोक का वीडियो सामने आया है ये अस्वीकार्य है CM @gupta_rekha जी ने घटना का गंभीरता से संज्ञान लिया है अधिकारियों को इस घटना की जांच व तुरंत कार्यवाही के निर्देश दिए गए हैं https://t.co/ZUkTkAZmAT — Kapil Mishra (@KapilMishra_IND) August 8, 2025

सरकार की त्वरित प्रतिक्रिया

दिल्ली के कैबिनेट मंत्री कपिल मिश्रा ने X (ट्विटर) पर लिखा, “दिल्ली में यह अस्वीकार्य है. पीतमपुरा के एक रेस्टोरेंट में भारतीय पोशाक पर बैन का वीडियो सामने आया है. CM रेखा गुप्ता जी ने गंभीरता से संज्ञान लिया है. अधिकारियों को तुरंत जांच और कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं.”

कुछ घंटों बाद उन्होंने अपडेट दिया कि रेस्टोरेंट संचालकों ने स्वीकार किया है कि अब किसी भी ड्रेस को लेकर पाबंदी नहीं होगी. साथ ही, रक्षाबंधन पर भारतीय पोशाक में आने वाली बहनों को विशेष छूट देने का भी ऐलान किया गया.

रेस्टोरेंट मालिक का पक्ष

रेस्टोरेंट के मालिक नीरज अग्रवाल ने आरोपों से इनकार किया. उनका कहना है कि दंपति को केवल इसलिए रोका गया क्योंकि उनके पास रिजर्वेशन नहीं था. उन्होंने स्पष्ट किया कि रेस्टोरेंट में कोई ड्रेस कोड नहीं है और सभी ग्राहकों का स्वागत किया जाता है.

सोशल मीडिया पर बहस

घटना पर सोशल मीडिया पर गर्मागर्म बहस छिड़ गई. कुछ यूजर्स ने रेस्टोरेंट को तुरंत बंद करने की मांग की. कुछ ने कहा, “अगर खाने के लिए रेस्टोरेंट में जाने पर मंत्री और CM को दखल देना पड़े, तो आम आदमी और क्या उम्मीद करे?” एक यूजर ने लिखा, “रेस्टोरेंट का लाइसेंस रद्द करो, तभी सबक मिलेगा.”