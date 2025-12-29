Viral Video: ये कैसी सनक! फेमस होने के लिए युवक ने ट्रेन के नीचे लेटकर बनाई रील, मऊ का वीडियो सामने आने के बाद पुलिस ने किया गिरफ्तार

(Photo Credits ANI)

Viral Video: उत्तर प्रदेश (Uttar Pradesh) के मऊ (Mau) से एक बेहद चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जहां एक युवक ने सोशल मीडिया पर रील (Instagram Reel) बनाने के लिए अपनी जान जोखिम में डाल दी.युवक रेलवे ट्रैक पर लेट गया और उसके ऊपर से तेज रफ्तार ट्रेन गुजर गई. यह खतरनाक स्टंट कैमरे में रिकॉर्ड किया गया और बाद में सोशल मीडिया पर वायरल हो गया.घटना में युवक रेलवे लाइन के बीच पटरी पर लेट गया.उसे पूरी तरह अंदाजा था कि ट्रेन आने वाली है, इसके बावजूद उसने मोबाइल कैमरा ऑन रखा.

कुछ ही देर में तेज रफ्तार ट्रेन उसके ऊपर से गुजर गई. ट्रेन निकलने के बाद युवक उठकर दोबारा कैमरे में दिखाई देता है.इस वीडियो (Video) को सोशल मीडिया X पर @priyarajputlive नाम के हैंडल से शेयर किया गया है. ये भी पढ़े:ये कैसा पागलपन? रील बनाने के लिए पटरी के बीच लेट गया शख्स, ऊपर से गुजरी तेज रफ्तार ट्रेन (Watch Viral Video)

ट्रेन के नीचे लेटकर बनाई रील

रील के लिए अजीब तरह का पागलपन है. इसी रील के चक्कर में रोज लोग मर रहे हैं लेकिन ऐसे जाहिलों को अक्ल नहीं आ रही है. ये यूपी के मऊ में युवक ने रील बनाई है. pic.twitter.com/BMWtbaRSP4 — Priya singh (@priyarajputlive) December 29, 2025

वीडियो के आखिर में दी चेतावनी

रील के आखिर में युवक लोगों से इस स्टंट की नकल न करने की अपील करता नजर आता है. साथ ही वह खुद को फॉलो (Follow) करने की भी बात कहता है. हालांकि पुलिस का कहना है कि ऐसी वीडियो खतरनाक व्यवहार (Risky Behaviour) को बढ़ावा देती हैं, चाहे अंत में चेतावनी दी जाए या नहीं.पुलिस के मुताबिक युवक की पहचान अजय राजभर के रूप में हुई है, जो कोतवाली थाना क्षेत्र (Kotwali Police Station Area) का रहने वाला है. वह खुद को इंस्टाग्राम क्रिएटर बताता है. उसके अकाउंट पर कॉमेडी और प्रैंक वीडियो की भरमार है.

पिछले महीने अपलोड की थी रील

यह खतरनाक रील 6 नवंबर को अपलोड की गई थी. वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि युवक पहले कैमरा सेट करता है, फिर ट्रैक पर लेट जाता है और ट्रेन गुजरने के बाद दोबारा रिकॉर्डिंग करता है.

डेड बॉडी प्रैंक से भी मचा चुका है हड़कंप

अजय का एक और वीडियो भी सामने आया है, जिसमें उसने एक युवक को सफेद कपड़े में लपेटकर सड़क किनारे झाड़ियों में डाल दिया था. बाद में उसे ई-रिक्शा (E-Rickshaw) में डालने की कोशिश की गई. यह देखकर राहगीर घबरा गए और मौके से भाग खड़े हुए।.

पुलिस ने किया गिरफ्तार

वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस संज्ञान लिया. इस दौरान युवक को गिरफ्तार भी किया जा चूका है.