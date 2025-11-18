Viral Video: लापरवाही की हद है! ट्रेन की खिड़की से निकालकर बच्चे को पेशाब करवा रहा है यात्री, वीडियो सामने आने के बाद उठे सवाल

Train viral video (Credit-@nedricknews)

Viral Video: ट्रेनों (Trains) में आएं दिन यात्रियों की लापरवाही के चलते हादसे सामने आते है. लेकिन फिर भी यात्री लापरवाही करने से बाज नहीं आते. ऐसा ही एक वीडियो सोशल मीडिया (Social Media) पर सामने आया है. यहांपर एक ट्रेन दिखाई दे रही है और एक शख्स अपने बच्चे को पेशाब करवाने के लिए ट्रेन के दूसरी तरफ से खिड़की से बाहर निकलकर पाइप पर खड़े रहकर पेशाब करवा रहा है.

इस वीडियो के सोशल मीडिया पर सामने आने के बाद लोगों ने इस लापरवाही पर रोष जताया है. इस वीडियो (Video) को सोशल मीडिया X पर @nedricknews नाम के हैंडल से शेयर किया गया है.

शख्स की बड़ी लापरवाही

ट्रेन की खिड़की से बाहर निकलकर बच्चे को पेशाब करवा रहा था शख्स ! सोशल मीडिया पर भारतीय रेलवे का एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा हैं. जिसमें एक पिता अपने छोटे बच्चे को ट्रेन की खिड़की से बाहर निकालकर पटरी के पास मौजूद पाइप पर खड़ा कर पेशाब करवाता नज़र आ रहा हैं. किसी यात्री ने यह… pic.twitter.com/JLYW1JuRNy — Nedrick News (@nedricknews) November 18, 2025

खिड़की से बाहर पकड़कर करवाई पेशाब

वीडियो में दिखता है कि ट्रेन रुकी हुई है और इसी दौरान व्यक्ति बच्चे को खिड़की से बाहर पाइप पर पैर रखकर खड़ा है और बच्चे को पाइप पर खड़ा करवाकर पेशाब ( Urine) करवाता है. वीडियो बनाने वाला शख्स इस पर आपत्ति जताते हुए पूछता है कि अगर ठीक उसी समय ट्रेन चल पड़ती तो बच्चे की जान पर बन आती.

सोशल मीडिया पर आलोचना और नाराज़गी

वीडियो सामने आने के बाद हजारों लोगों ने कमेंट्स किए ही. कई ने इस हरकत को 'बेहद गैर-जिम्मेदाराना' बताया और बच्चे को इतने बड़े खतरे में डालने पर नाराज़गी जताई. कुछ यूजर्स ने सवाल उठाया कि जब ट्रेन स्टेशनों पर शौचालय की व्यवस्था होती है, तो इतनी जोखिम भरी हरकत करने की जरूरत ही क्या थी.