Viral Video: प्रेग्नेंट फीमेल डॉग का किया गया बेबी शॉवर, सोशल मीडिया पर वीडियो ने मचाया धमाल

Female Dog Baby Shower (Credit-@VistaarNews)

Viral Video: सोशल मीडिया पर इन दिनों एक बेहद प्यारा और अनोखा वीडियो धूम मचा रहा है. इसमें एक पेट पैरेंट अपनी गर्भवती फीमेल डॉग (Pregnant Female Dog) के लिए पारंपरिक तरीके से बेबी शॉवर (Baby Shower) मनाते हुए दिखाई देता है. जिस प्यार और ध्यान से यह पूरा आयोजन किया गया, उसने लोगों का दिल पिघला दिया है.वीडियो में दिखता है कि मालिक सबसे पहले अपनी डॉगी के चेहरे पर हल्दी लगाता है, जैसे भारतीय रीति-रिवाजों में किया जाता है. इसके बाद वह उसे विशेष नीले-सफेद रंग की पोशाक पहनाता है और फूलों की मालाएं व हल्के गहने पहनाकर पूरी तरह सजा देता है.

फिमेल डॉग की सजावट देखकर ऐसा लगता है मानो किसी इंसान की पारंपरिक गोद भराई रस्म चल रही हो. इस वीडियो (Video) को सोशल मीडिया X पर @VistaarNews नाम के हैंडल से शेयर किया गया है. ये भी पढ़े:Pet Dog Baby Shower: महिला ने अपने पालतू डॉग के लिए रखी गोद भराई, क्यूट वीडियो वायरल

फीमेल डॉग का बेबी शॉवर

दीया जलाकर उतारी नजर

बेबी शॉवर (Baby Shower) के दौरान मालिक दीया जलाकर उसकी नजर भी उतारता है—यह दृश्य देखकर सोशल मीडिया यूजर्स भावुक हो गए.वीडियो के अंत में वह डॉग के पंजे थामकर उसे कैमरे के सामने गर्व से प्रस्तुत करता है. पूरा सेटअप पीले और गेंदा फूलों से सजाया गया था, जिससे माहौल बेहद शांत और आनंदमय दिख रहा था.स्थान को खासतौर पर हल्के, सुखद रंगों और ताज़े फूलों से सजाया गया था. हर कोने में पेट लव की झलक दिखाई देती थी. यह साफ दिखा कि समारोह का हर कदम डॉग की सुविधा और खुशी को ध्यान में रखकर तय किया गया था.

सोशल मीडिया पर वीडियो हुआ वायरल

वीडियो (Video) के वायरल होते ही लोग इसे देखकर फूले नहीं समा रहे हैं. यूजर्स ने इस पहल को बेहद भावुक और प्यार भरा कहा.कुछ लोगों ने कमेंट्स इस प्रकार किए.'इतना प्यार देखकर दिल खुश हो गया.'कितनी प्यारी लग रही है ये मामा डॉग.'वाह, ऐसा बेबी शॉवर पहले कभी नहीं देखा,'भगवान इन दोनों को खुश रखे.