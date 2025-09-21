Welfare of Cancer Patients Day 2025: कब और क्यों मनाया जाता है विश्व कैंसर रोगी कल्याण दिवस? जानें इसका इतिहास, महत्व एवं इससे संबंधित कुछ फैक्ट्स!

विश्व कैंसर रोगी कल्याण दिवस, जिसे विश्व गुलाब दिवस के नाम से भी जाना जाता है, हर साल 22 सितंबर को मनाया जाता है, जिसका मुख्य उद्देश्य दुनिया भर में कैंसर से जूझ रहे लोगों को सम्मान और समर्थन देना है, उनके मन में जीवन के प्रति उम्मीद की किरणें प्रज्वलित करना है. यह दिवस कैंसर रोगियों के लिए आशा और सकारात्मकता का संचार करता है, जागरूकता बढ़ाता है, एकजुटता दर्शाता है, और रोगियों तथा उनके परिजनों के लिए प्यार, देखभाल और समर्थन के प्रतीक के रूप में गुलाब के फूल का इस्तेमाल करता है. विश्व गुलाब दिवस के अवसर पर आइये जानते हैं, इसका महत्व, इतिहास एवं इससे जुड़े कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट के बारे में…

विश्व कैंसर रोगी कल्याण दिवस का महत्व

कैंसर के प्रति जागरूकता, इसकी रोकथाम और कैंसर रोगियों की सहायता के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है. विश्व गुलाब दिवस पर जागरूकता अभियान आम जनता को कैंसर के प्रति जागरूक होने के महत्व के बारे में शिक्षित करते हैं. विश्व गुलाब दिवस पर, दुनिया भर के लोग कैंसर रोगियों को सांत्वना देने के लिए हाथ से बने गुलाब, कार्ड और उपहार आदि प्रदान करते हैं. अब समय है आत्म-जागरूकता विकसित करने का ताकि आप एक खुशहाल और स्वस्थ जीवनशैली जी सकें, जैसा कि सुविख्यात चिकित्सक लुसियस अन्नायस सेनेका ने भी कहा है, 'चिकित्सा की इच्छा हमेशा स्वास्थ्य का आधा हिस्सा रही है', इस अवसर पर आइये हम कैंसर रोगियों का समर्थन करने और उन्हें याद दिलाने का संकल्प लें कि वे इस लड़ाई में अकेले नहीं हैं.

कौन थीं मेलिंडा, जिसकी स्मृति में मनाया जाता है यह दिवस?

कैंसर रोगी कल्याण दिवस, मूलतः मेलिंडा रोज़ की स्मृति में मनाया जाता है, जो एक युवा कनाडाई कैंसर रोगी थीं, जिनके साहस और दयालुता के किस्से आज भी दुनिया भर के लोगों को प्रेरित करती है. विश्व गुलाब दिवस की शुरुआत उनकी विरासत का सम्मान करने और कैंसर रोगियों के प्रति प्रेम, आशा और प्रोत्साहन के प्रसार के लिए की गई थी. साल 1994 में 12 वर्षीय मेलिंडा को दुर्लभ रक्त कैंसर एवं अस्किन ट्यूमर, का पता चला था. डॉक्टरों के अनुसार मेलिंडा के पास जीवन के बस कुछ ही सप्ताह शेष थे. लेकिन मेलिंडा छह महीने जीवित रहीं. इस दौरान वह निराश होने के बजाए साथी कैंसर रोगियों को आशा और सांत्वना देने के लिए कविताएं एवं पत्र लिखती थीं. उनकी सकारात्मकता और करुणा ने कैंसर से जूझ रहे लोगों को प्रोत्साहित किया.

विश्व कैंसर रोगी कल्याण दिवस से संबंधित कुछ फैक्ट्स

तिथिः विश्व कैंसर रोगी कल्याण दिवस हर वर्ष 22 सितंबर को मनाया जाता है.

उद्देश्यः इसका मुख्य उद्देश्य कैंसर रोगियों के जीवन की गुणवत्ता को सुधारना, उन्हें मानसिक, सामाजिक और आर्थिक सहायता देना तथा जागरूकता फैलाना है.

कैंसर एक वैश्विक समस्याः कैंसर दुनिया भर में मृत्यु के प्रमुख कारणों में से एक है. विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार, हर साल 1 करोड़ से अधिक मौतें कैंसर से होती हैं.

कैंसर रोगियों की चुनौतियाँः यह सिर्फ बीमारी नहीं, बल्कि इलाज की लागत, मानसिक तनाव, सामाजिक बहिष्कार और रोजगार की समस्याएं कैंसर रोगियों के सामने आती हैं.

सहायता और सपोर्ट सिस्टमः विभिन्न NGOs और अस्पताल इस दिन फ्री स्क्रीनिंग कैंप, परामर्श, फंड रेजिंग इवेंट्स, और सेमिनार आयोजित करते हैं.