GT Players to Wear Lavender Jersey: 22 मई को लखनऊ सुपर जायंट्स के खिलाफ आईपीएल मैच में लैवेंडर जर्सी पहनेंगे गुजरात टाइटंस के खिलाड़ी, दुनिया को देंगें ये खास मेसेज

GT Players to Wear Lavender Jersey: आईपीएल 2025 के तहत खेले जाने वाले गुजरात टाइटंस बनाम लखनऊ सुपर जायंट्स मुकाबले में एक अलग ही रंग देखने को मिलेगा. अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में 22 मई को होने वाले इस मैच में गुजरात टाइटंस के खिलाड़ी पारंपरिक नीली जर्सी की जगह लैवेंडर रंग की खास जर्सी पहनकर मैदान में उतरेंगे. इस पहल का उद्देश्य सिर्फ क्रिकेट खेलना नहीं, बल्कि कैंसर के खिलाफ लड़ाई में जागरूकता फैलाना और एकजुटता दिखाना है. यह तीसरा साल होगा जब गुजरात टाइटंस फ्रेंचाइज़ी कैंसर के खिलाफ इस मुहिम को समर्थन दे रही है. इससे पहले 2023 और 2024 में भी टीम ने IPL मैचों के दौरान लैवेंडर जर्सी पहनकर यह संदेश दिया था कि खेल के साथ-साथ सामाजिक जिम्मेदारियों को निभाना भी उतना ही ज़रूरी है. कोलकाता नाइट राइडर्स बनाम रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु इंडियन प्रीमियर लीग का 58वां मुकाबलें का कब, कहां और कैसे देखें लाइव प्रसारण

ताकत सिर्फ खेल में नहीं, हौसले में भी होती है

Strength isn't just in the game, it's for standing in for a cause 🙌

Join us on 22nd May as our Titans don the lavender jersey to support the fight against cancer! pic.twitter.com/xQC9hjoe34

— Gujarat Titans (@gujarat_titans) May 17, 2025