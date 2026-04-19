Femina Miss India 2026: फेमिना मिस इंडिया के 61वें संस्करण में महाराष्ट्र की राजनंदिनी पवार को बड़ी सफलता, ‘फर्स्ट रनर-अप’ के ताज से नवाज़ा गया; VIDEO

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Femina Miss India 2026: ओडिशा की राजधानी भुवनेश्वर में आयोजित फेमिना मिस इंडिया 2026 के 61वें संस्करण में महाराष्ट्र की राजनंदिनी पवार ने बड़ी सफलता हासिल की है. शनिवार, 18 अप्रैल 2026 की रात आयोजित शानदार ग्रैंड फिनाले में राजनंदिनी को 'फर्स्ट रनर-अप' के ताज से नवाजा गया. इस प्रतियोगिता में गोवा की साध्वी सतीश सेल ने मुख्य खिताब (मिस इंडिया वर्ल्ड 2026) अपने नाम किया, जबकि उत्तर प्रदेश की श्री अद्वैता सेकंड रनर-अप रहीं.

"यह तो बस एक शुरुआत है": राजनंदिनी पवार

अपनी इस जीत के बाद भावुक होते हुए राजनंदिनी पवार ने भविष्य के प्रति अपना उत्साह साझा किया. उन्होंने कहा, "मुझे पूरा यकीन है कि यह तो बस शुरुआत है. यह पूरा सफर बहुत ही खूबसूरत और यादगार रहा है." राजनंदिनी ने इस मंच तक पहुँचने के लिए अपने परिवार और समर्थकों का आभार व्यक्त किया. उनके अनुसार, यह प्रतियोगिता केवल बाहरी सुंदरता की नहीं, बल्कि आत्मविश्वास और व्यक्तित्व के विकास की रही है.

राजनंदिनी पवार को बड़ी सफलता

भुवनेश्वर के KIIT कैंपस में सजी सितारों की महफिल

पहली बार फेमिना मिस इंडिया का ग्रैंड फिनाले ओडिशा के भुवनेश्वर स्थित कलिंगा इंस्टीट्यूट ऑफ इंडस्ट्रियल टेक्नोलॉजी (KIIT) परिसर में आयोजित किया गया. इस ऐतिहासिक कार्यक्रम में बॉलीवुड के कई दिग्गजों ने शिरकत की. जूरी पैनल में दिग्गज अभिनेत्री जीनत अमान, नेहा धूपिया, निर्देशक मधुर भंडारकर और कोरियोग्राफर टेरेंस लुईस शामिल थे. शाम को और भी यादगार बनाने के लिए ईशान खट्टर और लॉरेन गॉटलिब ने शानदार डांस परफॉर्मेंस दी, जबकि जुबिन नौटियाल ने अपनी आवाज से समां बांध दिया.

महाराष्ट्र का गौरव और प्रतियोगिता का सफर

राजनंदिनी पवार ने इस राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता में महाराष्ट्र का प्रतिनिधित्व किया और शुरू से ही अपनी बुद्धिमत्ता और रैंप वॉक से जजों को प्रभावित किया. 30 राज्यों की सुंदरियों के बीच हुए इस कड़े मुकाबले में उन्होंने टॉप-3 में जगह बनाकर महाराष्ट्र के नाम एक और गौरवशाली उपलब्धि जोड़ दी है.

भविष्य की राह

मिस इंडिया संगठन के अनुसार, विजेता साध्वी सतीश सेल अब अंतरराष्ट्रीय मंच पर मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता में भारत का प्रतिनिधित्व करेंगी. वहीं, राजनंदिनी पवार और श्री अद्वैता अपनी नई भूमिकाओं के जरिए विभिन्न सामाजिक कार्यों और ग्लैमर जगत में अपने करियर को आगे बढ़ाएंगी. आयोजन का समापन निवर्तमान मिस इंडिया निकिता पोरवाल द्वारा नई विजेताओं को ताज पहनाने के साथ हुआ.