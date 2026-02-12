Hug Day 2026 Messages: एक 'जादू की झप्पी' से मजबूत करें अपना रिश्ता, पार्टनर को भेजें ये रोमांटिक हिंदी Shayaris, WhatsApp Wishes और GIF Greetings

हग डे 2026 (Photo Credits: File Image)

Hug Day 2026 Messages In Hindi: वैलेंटाइन वीक (Valentine's Week) के खुशनुमा सफर में 12 फरवरी का दिन बेहद खास होता है, जिसे दुनिया भर में 'हग डे' (Hug Day) के रूप में मनाया जाता है. यह दिन शब्दों के बजाय एक प्रेम भरी झप्पी के जरिए भावनाओं को व्यक्त करने का समर्पित अवसर है. 14 फरवरी को आने वाले वैलेंटाइन डे (Valentine's Day) से ठीक दो दिन पहले मनाया जाने वाला यह दिन प्रेमी जोड़ों और शादीशुदा कपल्स के बीच आपसी भरोसे और सुरक्षा के एहसास को गहरा करता है. गले लगना केवल भावनाओं का आदान-प्रदान नहीं है, बल्कि विज्ञान भी इसके फायदों की पुष्टि करता है. विशेषज्ञों के अनुसार, किसी प्रियजन को गले लगाने से शरीर में 'ऑक्सीटोसिन' हार्मोन का स्तर बढ़ता है, जिसे 'लव हार्मोन' भी कहा जाता है.

नियमित तौर पर पार्टनर को गले लगाने से तनाव (Stress) और चिंता कम होती है. शोध बताते हैं कि हग करने से हृदय गति स्थिर रहती है और ब्लड प्रेशर को नियंत्रित करने में मदद मिलती है. यह प्रक्रिया मन को शांत करती है, जिससे रात में गहरी और सुकून भरी नींद आती है.

इस डिजिटल युग में अपनी भावनाओं को व्यक्त करने के लिए व्हाट्सएप और सोशल मीडिया पर संदेश साझा करना एक लोकप्रिय तरीका बन गया है. वैलेंटाइन डे से ठीक दो दिन पहले मनाए जाने वाले हग डे पर आप एक जादू की झप्पी से पार्टनर के साथ रिश्ता मजबूत कर सकते हैं और उन्हें ये रोमांटिक हिंदी मैसेजस, शायरी, वॉट्सऐप विशेज और जीआईएफ ग्रीटिंग्स भेजकर इसकी बधाई दे सकते हैं.

1- लग जा गले के फिर ये हसीन रात हो न हो,

शायद फिर इस जनम में मुलाकात हो न हो…

हैप्पी हग डे

2- अपनी बांहों में मुझे बिखर जाने दो,

सांसों से अपनी मुझे महक जाने दो,

दिल बेचैन है कबसे इस प्यार के लिए,

आज तो सीने में अपने मुझे उतर जाने दो.

हैप्पी हग डे

3- कोई कहे इसे जादू की झप्पी,

कोई कहे इसे प्यार...

मौका है खूबसूरत...

आ गले लग जा मेरे यार.

हैप्पी हग डे

4- रात-दिन तू है मेरी आगोश में,

मैं तेरा साहिल, मेरा दरिया है तू,

तेरी मोहब्बत की तलब थी तो हाथ फैला दिये हमने,

वरना हम तो अपनी जिंदगी के लिए भी दुआ नही मागते.

हैप्पी हग डे

5- एक बार तो मुझे सीने से लगा ले,

अपने दिल के भी अरमान सजा ले,

कब से है तड़प तुझे अपना बनाने की,

आज तो मौका है मुझे अपने पास बुला ले.

हैप्पी हग डे

हग डे की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि यह बिना कुछ कहे भी बहुत कुछ कह जाता है. किसी खास को प्यार से गले लगाना दुनिया के सबसे खूबसूरत एहसासों में से एक माना जाता है. यह स्पर्श न केवल रिश्तों की कड़वाहट को दूर करता है, बल्कि पार्टनर को यह एहसास दिलाता है कि वे आपकी जिंदगी में कितनी अहमियत रखते हैं.

7 फरवरी को 'रोज डे' के साथ शुरू हुआ यह सप्ताह अब अपने अंतिम पड़ाव की ओर है. हग डे (12 फरवरी) के बाद कल 'किस डे' मनाया जाएगा और अंत में 14 फरवरी को मुख्य उत्सव 'वैलेंटाइन डे' होगा. इस साल सोशल मीडिया पर जीआईएफ (GIF) और फोटो ग्रीटिंग्स का काफी चलन देखा जा रहा है, जिससे लोग मीलों दूर बैठकर भी अपनों को प्यार भरी झप्पी भेज रहे हैं.