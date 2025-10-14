VIDEO: पुणे में दिनदहाड़े किराना की दुकान में घुसकर युवक ने महिला की चेन छीनकर फरार, सुरक्षा को लेकर सुप्रिया सुले ने वीडियो शेयर कर उठाए सवाल

पुणे शहर में कोयता गैंग के आतंक से लोग पहले ही परेशान थे, और अब चेन स्नैचिंग की घटनाएं भी तेजी से बढ़ रही हैं. ताज़ा मामला वारजे इलाके का है, जहां एक किराना दुकान में घुसकर एक शातिर चोर ने महिला से दूध खरीदने का नाटक किया। इसके बाद उसने महिला की सोने की चेन झपट कर फरार हो गया.
सुप्रिया सुले ने सुरक्षा पर उठाये सवाल
सुप्रिया सुले ने अपने X (पूर्व ट्विटर) अकाउंट पर लिखा: "यह वीडियो पुणे के वारजे का है, जो बारामती लोकसभा क्षेत्र में आता है. यह एक और उदाहरण है कि अपराधी कैसे बेखौफ होकर वारदात कर रहे हैं..! यह दृश्य पुणे जैसे शहर के लिए बेहद दुर्भाग्यपूर्ण और निराशाजनक है. मैं पुणे पुलिस आयुक्त से निवेदन करती हूं कि वे इस घटना को गंभीरता से लें। ऐसे अपराधियों को सख्त सजा मिलनी चाहिए. यह भी पढ़े: Pune News: महिला ने सार्वजनिक स्थान पर पेशाब करने से रोका, गुस्साए युवक ने दोस्तों के साथ लग्ज़री कार-दो स्कूटरों में की तोड़फोड़, मामले में चार लोग गिरफ्तार
10 अक्टूबर की रात करीब 10 बजे की घटना
यह घटना 10 अक्टूबर की रात करीब 10 बजे की है, जो दुकान में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई. जो सुप्रिया सुले द्वारा एक्स पर वीडियो वायरल होने के बाद अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है.
CCTV में कैद पूरी घटना
वीडियो में देखा गया कि एक व्यक्ति टोपी और मास्क पहनकर दुकान में दाखिल होता है। वह वहां मौजूद दो महिलाओं में से एक से दूध का पैकेट मांगता है। जब वह अपने बटुए से पैसे निकालने का नाटक करता है, तो महिला फोन पर व्यस्त हो जाती है। इसी दौरान वह मौका देखकर उसकी सोने की चेन झपटकर भाग जाता है। महिलाएं तुरंत उसके पीछे दौड़ती हैं, लेकिन वह बड़ी तेजी से फरार हो जाता है.