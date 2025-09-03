Pune News: महिला ने सार्वजनिक स्थान पर पेशाब करने से रोका, गुस्साए युवक ने दोस्तों के साथ लग्ज़री कार-दो स्कूटरों में की तोड़फोड़, मामले में चार लोग गिरफ्तार

(Photo Credits ANI)

Pune News: महाराष्ट्र के पुणे में एक अजीब और हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है, जहां एक महिला द्वारा सार्वजनिक जगह पर पेशाब करने से रोकने पर चार युवकों ने गुस्से में आकर एक स्कोडा कार और दो स्कूटरों में जमकर तोड़फोड़ की. मामले में शिकायत मिलने के बाद पुलिस ने चार लोगों को गिरफ्तार कर लिया. पुलिस के अनुसार यह घटना सोमवार रात करीब 8:30 बजे वाडरवाड़ी के मुकेशनगर आर्च के पास हुई.

आरोपियों के नाम

पुलिस के मुताबिक, आरोपी विशाल पवार (22) सड़क किनारे पेशाब कर रहा था. तभी शिकायतकर्ता महेश पवार की मां ने उसे इस गलत हरकत से रोक दिया. इस बात से नाराज़ होकर विशाल ने अपने साथियों — अभिषेक माने (24), आशुतोष लाटे (28) और शंकर वितकर (40) को बुलाया और सभी ने मिलकर महेश पवार की स्कोडा कार, एक होंडा एक्टिवा और एक जुपिटर स्कूटर में तोड़फोड़ की.

मामले में चारों आरोपी गिरफ्तार

घटना की सूचना मिलते ही चतुष्रृंगी पुलिस मौके पर पहुंची और चारों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया. पीड़ित महेश पवार (29), जो वाडरवाड़ी के निवासी हैं, ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई. उन्होंने बताया कि जब उन्होंने आरोपियों से नुकसान की बात की तो उन्हें और उनके भाई को गालियां दी गईं, मारपीट की गई और जान से मारने की धमकी भी दी गई.

सोने की अंगूठी और चेन भी चुराने का आरोप!

आरोप है कि झगड़े के दौरान महेश की सोने की अंगूठी और चेन, साथ ही उनके भाई की चेन भी चोरी हो गई. घटना के दौरान एक स्थानीय व्यक्ति गणेश ने बीच-बचाव करने की कोशिश की, लेकिन आरोपियों ने उसे भी डंडे से पीटने लगे. फिलहाल चारों आरोपी पुलिस हिरासत में हैं और सहायक पुलिस निरीक्षक दादाराजे पवार इस मामले की जांच कर रहे हैं