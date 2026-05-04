West Bengal Election Result 2026 Live Update: पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 2026 की मतगणना के बीच निर्वाचन आयोग के ताजा रुझानों में बड़ा बदलाव देखने को मिला है. पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 2026 की मतगणना के बीच निर्वाचन आयोग ने विजेताओं की घोषणा शुरू कर दी है. पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 2026 के नतीजों में बीजेपी ने अपनी जीत का खाता बढ़ाते हुए कुल 6 सीटों पर कब्जा कर लिया है. पार्टी ने दार्जिलिंग, मेदिनीपुर और भातार जैसी अहम सीटों पर जीत दर्ज की है, जिससे उसके प्रदर्शन को मजबूती मिली है. शुरुआती नतीजों में बीजेपी का यह प्रदर्शन राज्य में उसके मजबूत उभरते प्रभाव का संकेत माना जा रहा है. फिलहाल मतगणना जारी है और आने वाले समय में और भी सीटों के नतीजे सामने आने की उम्मीद है.
पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 2026 की मतगणना के बीच मुख्यमंत्री ममता बनर्जी शेखावत मेमोरियल पहुंच गई हैं. बताया जा रहा है कि वह यहां चुनावी प्रक्रिया और मौजूदा हालात पर नजर रखने के लिए पहुंची हैं. चुनाव परिणामों के बीच उनकी यह गतिविधि राजनीतिक दृष्टि से अहम मानी जा रही है, क्योंकि राज्य में रुझान तेजी से बदल रहे हैं. फिलहाल मतगणना जारी है और सभी की नजरें अंतिम नतीजों पर टिकी हुई हैं.
VIDEO | West Bengal Election: CM Mamata Banerjee (@MamataOfficial) arrives at Sekhawat Memorial, Kolkata.#WestBengalPollResults2026#Results2026WithPTI#AssemblyElectionResults2026
(Full video available on PTI Videos - https://t.co/n147TvrpG7) pic.twitter.com/MPDKFQOhx0— Press Trust of India (@PTI_News) May 4, 2026
पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 2026 की मतगणना के बीच बड़ा अपडेट सामने आया है. भारतीय जनता पार्टी ने 200 सीटों का आंकड़ा पार कर लिया है, जिससे उसके प्रदर्शन में जबरदस्त उछाल देखने को मिल रहा है. यह बढ़त इस बात का संकेत है कि पार्टी इस चुनाव में बेहद मजबूत स्थिति में पहुंच गई है और राज्य की राजनीति में बड़ा बदलाव संभव है. शुरुआती रुझानों के अनुसार बीजेपी ने पहली बार इतने बड़े स्तर पर बढ़त हासिल की है, जो उसे एक प्रमुख और प्रभावशाली ताकत के रूप में स्थापित करता है. फिलहाल मतगणना जारी है और अंतिम नतीजों के साथ तस्वीर पूरी तरह साफ होगी.
पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 2026 के नतीजों में आसनसोल दक्षिण सीट से बड़ी खबर सामने आई है. भारतीय जनता पार्टी की उम्मीदवार अग्निमित्रा पॉल ने अपनी सीट बरकरार रखते हुए शानदार जीत दर्ज की है. उन्होंने तृणमूल कांग्रेस के उम्मीदवार तपस बनर्जी को 40,839 वोटों के बड़े अंतर से हराया. यह जीत बीजेपी के लिए महत्वपूर्ण मानी जा रही है, खासकर आसनसोल क्षेत्र में जहां मुकाबला काफी चर्चित था.
West Bengal Election Result 2026 Live Update: पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 2026 की मतगणना के बीच निर्वाचन आयोग के ताजा रुझानों में बड़ा बदलाव देखने को मिला है. पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 2026 की मतगणना के बीच निर्वाचन आयोग ने विजेताओं की घोषणा शुरू कर दी है. अब तक के घोषित नतीजों में भारतीय जनता पार्टी और तृणमूल कांग्रेस को 1-1 सीट मिली है. पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 2026 की मतगणना के बीच मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने राज्यपाल से मुलाकात के लिए समय मांगा है. जानकारी के अनुसार ममता बनर्जी ने आज शाम 4:30 बजे राज्यपाल से मिलने का अपॉइंटमेंट लिया है. इस मुलाकात को चुनावी नतीजों के बीच महत्वपूर्ण माना जा रहा है, क्योंकि राज्य की राजनीतिक स्थिति तेजी से बदल रही है. फिलहाल इस बैठक के एजेंडे को लेकर आधिकारिक जानकारी सामने नहीं आई है, लेकिन माना जा रहा है कि यह चुनाव परिणाम और आगे की रणनीति को लेकर हो सकती है.
West Bengal Election Result 2026 Live Update: पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 2026 की मतगणना के बीच निर्वाचन आयोग के ताजा रुझानों में बड़ा बदलाव देखने को मिला है. पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 2026 की मतगणना के बीच निर्वाचन आयोग ने विजेताओं की घोषणा शुरू कर दी है. अब तक के घोषित नतीजों में भारतीय जनता पार्टी और तृणमूल कांग्रेस को 1-1 सीट मिली है. पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 2026 के नतीजों में आसनसोल दक्षिण सीट से बड़ी खबर सामने आई है. बीजेपी की उम्मीदवार अग्निमित्रा पॉल ने शानदार जीत दर्ज की है. उन्होंने 40,839 वोटों के बड़े अंतर से जीत हासिल कर इस सीट पर बीजेपी को मजबूत बढ़त दिलाई है. यह जीत राज्य में बीजेपी के मजबूत प्रदर्शन का संकेत मानी जा रही है.
West Bengal Election Result 2026 Live Update: पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 2026 की मतगणना के बीच निर्वाचन आयोग के ताजा रुझानों में बड़ा बदलाव देखने को मिला है. पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 2026 की मतगणना के बीच निर्वाचन आयोग ने विजेताओं की घोषणा शुरू कर दी है. अब तक के घोषित नतीजों में भारतीय जनता पार्टी और तृणमूल कांग्रेस को 1-1 सीट मिली है. मोंटेश्वर सीट से बीजेपी के उम्मीदवार सैकत पांजा ने 14,798 वोटों से जीत दर्ज की है. वहीं भगवांगोला सीट से टीएमसी के रियात हुसैन सरकार ने 56,407 वोटों के अंतर से जीत हासिल की है. मतगणना अभी जारी है और आने वाले समय में और भी सीटों के नतीजे सामने आएंगे.
West Bengal Election Result 2026 Live Update: पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 2026 की मतगणना के बीच निर्वाचन आयोग के ताजा रुझानों में बड़ा बदलाव देखने को मिला है. पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 2026 के नतीजों में सिलीगुड़ी सीट से बड़ा उलटफेर सामने आया है. भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार शंकर घोष ने जीत दर्ज कर ली है. उन्होंने तृणमूल कांग्रेस के नेता और मेयर गौतम देब को हराकर बड़ा झटका दिया है.
West Bengal Election Result 2026 Live Update: पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 2026 की मतगणना के बीच निर्वाचन आयोग के ताजा रुझानों में बड़ा बदलाव देखने को मिला है. पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 2026 के नतीजों में भगवांगोला सीट से बड़ी खबर सामने आई है. तृणमूल कांग्रेस के उम्मीदवार रियात हुसैन सरकार ने जीत दर्ज कर ली है. उन्होंने सीपीआई एम के उम्मीदवार महमुदल हसन को 56,407 वोटों के बड़े अंतर से हराया.
पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 2026 की मतगणना के बीच रुद्रनील घोष ने अहम बयान दिया है. बीजेपी के उम्मीदवार रुद्रनील घोष ने कहा कि पार्टी अब तक अच्छा प्रदर्शन कर रही है, लेकिन विपक्ष को कभी कमजोर नहीं समझना चाहिए. उन्होंने बताया कि अभी कई राउंड की गिनती बाकी है और करीब 10वां राउंड पूरा होने वाला है, जबकि लगभग 19 राउंड अभी शेष हैं. रुद्रनील घोष ने कहा कि यह मुकाबला सिर्फ राजनीतिक दलों का नहीं, बल्कि जनता की लड़ाई है और अंतिम नतीजे तक सतर्क रहना जरूरी है.
West Bengal Election Result 2026 Live Update: पश्चिम बंगाल चुनाव परिणाम 2026 पर अब पूरे देश की नजरें टिकी हुई हैं, जो अगले पांच वर्षों के लिए राज्य की राजनीतिक दिशा तय करेगा. 23 अप्रैल और 29 अप्रैल को दो चरणों में हुए मतदान के बाद निर्वाचन आयोग आज को वोटों की गिनती शुरू कर दी है. राउंड-वाइज नतीजे ईसीआईनेट प्लेटफॉर्म और इलेक्शन कमीशन ऑफ़ इंडिया के आधिकारिक पोर्टल पर रियल टाइम में अपडेट किए जाएंगे. शुरुआती एग्जिट पोल संकेत दे रहे हैं कि इस बार मुकाबला बेहद कांटे का हो सकता है, जहां सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के बीच कड़ी टक्कर देखने को मिल रही है. मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के नेतृत्व में तृणमूल कांग्रेस चौथी बार सत्ता में वापसी की कोशिश कर रही है, वहीं भारतीय जनता पार्टी इस बार अपनी अब तक की सबसे बड़ी चुनौती पेश कर रही है. West Bengal Election Result 2026 Live Streaming: पश्चिम बंगाल चुनाव परिणाम 2026 लाइव स्ट्रीमिंग एबीपी न्यूज़, आज तक, इंडिया टुडे और एनडीटीवी पर देखें
एग्जिट पोल में कांटे की टक्कर का अनुमान
कई बड़े एग्जिट पोल एजेंसियों, जैसे Chanakya Strategies और Matrize, ने भारतीय जनता पार्टी को 148 सीटों के बहुमत के आंकड़े को पार करने की संभावना जताई है. वहीं People's Pulse और Janmat Polls ने तृणमूल कांग्रेस को मजबूत स्थिति में बताते हुए बढ़त का अनुमान लगाया है. ज्यादातर "पोल ऑफ पोल्स" में दोनों पार्टियां 140–150 सीटों के आसपास दिखाई दे रही हैं, जिससे साफ है कि अंतिम परिणाम कुछ हजार वोटों के अंतर से तय हो सकता है, खासकर शहरी और अर्ध-शहरी सीटों पर.
सुरक्षा और मतगणना की तैयारी
पश्चिम बंगाल के मुख्य निर्वाचन अधिकारी (सीईओ) ने बताया है कि सभी काउंटिंग सेंटर्स और स्ट्रॉन्ग रूम्स पर तीन-स्तरीय सुरक्षा व्यवस्था लागू की गई है. किसी भी तरह की हिंसा या गड़बड़ी को रोकने के लिए केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल (सीएपीएफ) की तैनाती की गई है.
मतगणना की प्रक्रिया पोस्टल बैलेट से शुरू होगी, जिसके बाद इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन (ईवीएम) की गिनती की जाएगी. सुबह के मध्य तक शुरुआती रुझान सामने आने लगेंगे, जबकि अंतिम नतीजे देर शाम तक घोषित किए जा सकते हैं.
2026 के चुनाव में रिकॉर्ड मतदान देखने को मिला, जहां कई जिलों में वोटिंग प्रतिशत लगभग 90% तक पहुंच गया. चुनाव प्रचार के दौरान तृणमूल कांग्रेस ने लक्ष्मी भंडार जैसी सामाजिक कल्याण योजनाओं पर जोर दिया, जबकि भारतीय जनता पार्टी ने "डबल इंजन" सरकार और विकास के मुद्दों को प्रमुखता से उठाया.
हालांकि वाम मोर्चा और कांग्रेस गठबंधन कुछ क्षेत्रों में प्रभाव रखते हैं, लेकिन इस बार का चुनाव मुख्य रूप से तृणमूल कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के बीच सीधी लड़ाई बन चुका है. यही कारण है कि पश्चिम बंगाल चुनाव परिणाम 2026 राज्य के राजनीतिक इतिहास के सबसे अहम चुनावों में से एक माना जा रहा है.