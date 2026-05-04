West Bengal Election Result 2026 Live Streaming: पश्चिम बंगाल चुनाव परिणाम 2026 लाइव स्ट्रीमिंग एबीपी न्यूज़, आज तक, इंडिया टुडे और एनडीटीवी पर देखें

West Bengal Election Result 2026 Live Streaming: पश्चिम बंगाल चुनाव परिणाम 2026 पर अब पूरे देश की नजरें टिकी हुई हैं, जो अगले पांच वर्षों के लिए राज्य की राजनीतिक दिशा तय करेगा. 23 अप्रैल और 29 अप्रैल को दो चरणों में हुए मतदान के बाद, Election Commission of India (भारतीय निर्वाचन आयोग) आज, 4 मई 2026 को वोटों की गिनती शुरू करने जा रहा है. प्रमुख न्यूज चैनल जैसे ABP News (एबीपी न्यूज़), Aaj Tak (आज तक), India Today (इंडिया टुडे) और NDTV (एनडीटीवी) अपने प्लेटफॉर्म पर लाइव स्ट्रीमिंग के जरिए नतीजों की पूरी कवरेज दिखाएंगे. यहां आप लाइव अपडेट्स, पार्टीवार सीटों का आंकड़ा और विजेताओं की सूची देख सकते हैं. Assembly Election 2026 Results: पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु समेत 5 राज्यों के परिणाम आज, थोड़ी देर में शुरू होगी काउंटिंग; यहां देखें पल-पल की अपडेट

शुरुआती एग्जिट पोल संकेत दे रहे हैं कि इस बार मुकाबला बेहद कांटे का हो सकता है, जहां सत्तारूढ़ Trinamool Congress (तृणमूल कांग्रेस) और Bharatiya Janata Party (भारतीय जनता पार्टी) के बीच कड़ी टक्कर देखने को मिल रही है. मुख्यमंत्री Mamata Banerjee (ममता बनर्जी) के नेतृत्व में तृणमूल कांग्रेस चौथी बार सत्ता में वापसी की कोशिश कर रही है, वहीं भारतीय जनता पार्टी इस बार अपनी अब तक की सबसे बड़ी चुनौती पेश कर रही है.

पश्चिम बंगाल चुनाव परिणाम 2026 की लाइव स्ट्रीमिंग एबीपी न्यूज पर

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पश्चिम बंगाल चुनाव 2026 के नतीजे एनडीटीवी पर लाइव स्ट्रीमिंग

एग्जिट पोल में कांटे की टक्कर का अनुमान

कई बड़े एग्जिट पोल एजेंसियों, जैसे Chanakya Strategies और Matrize, ने भारतीय जनता पार्टी को 148 सीटों के बहुमत के आंकड़े को पार करने की संभावना जताई है. वहीं People's Pulse और Janmat Polls ने तृणमूल कांग्रेस को मजबूत स्थिति में बताते हुए बढ़त का अनुमान लगाया है. ज्यादातर "पोल ऑफ पोल्स" में दोनों पार्टियां 140–150 सीटों के आसपास दिखाई दे रही हैं, जिससे साफ है कि अंतिम परिणाम कुछ हजार वोटों के अंतर से तय हो सकता है, खासकर शहरी और अर्ध-शहरी सीटों पर.

सुरक्षा और मतगणना की तैयारी

पश्चिम बंगाल के मुख्य निर्वाचन अधिकारी (सीईओ) ने बताया है कि सभी काउंटिंग सेंटर्स और स्ट्रॉन्ग रूम्स पर तीन-स्तरीय सुरक्षा व्यवस्था लागू की गई है. किसी भी तरह की हिंसा या गड़बड़ी को रोकने के लिए केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल (सीएपीएफ) की तैनाती की गई है.

मतगणना की प्रक्रिया पोस्टल बैलेट से शुरू होगी, जिसके बाद इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन (ईवीएम) की गिनती की जाएगी. सुबह के मध्य तक शुरुआती रुझान सामने आने लगेंगे, जबकि अंतिम नतीजे देर शाम तक घोषित किए जा सकते हैं.

2026 के चुनाव में रिकॉर्ड मतदान देखने को मिला, जहां कई जिलों में वोटिंग प्रतिशत लगभग 90% तक पहुंच गया. चुनाव प्रचार के दौरान तृणमूल कांग्रेस ने लक्ष्मी भंडार जैसी सामाजिक कल्याण योजनाओं पर जोर दिया, जबकि भारतीय जनता पार्टी ने "डबल इंजन" सरकार और विकास के मुद्दों को प्रमुखता से उठाया.

हालांकि वाम मोर्चा और कांग्रेस गठबंधन कुछ क्षेत्रों में प्रभाव रखते हैं, लेकिन इस बार का चुनाव मुख्य रूप से तृणमूल कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के बीच सीधी लड़ाई बन चुका है. यही कारण है कि पश्चिम बंगाल चुनाव परिणाम 2026 राज्य के राजनीतिक इतिहास के सबसे अहम चुनावों में से एक माना जा रहा है.