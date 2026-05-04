Assembly Election 2026 Results: पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु समेत 5 राज्यों के परिणाम आज, थोड़ी देर में शुरू होगी काउंटिंग; यहां देखें पल-पल की अपडेट

Assembly Election 2026 Results: असम, पुडुचेरी, तमिलनाडु, केरल और पश्चिम बंगाल में हुए विधानसभा चुनाव 2026 के नतीजे आज, 4 मई को घोषित किए जाएंगे. मतगणना की प्रक्रिया सुबह 8:00 बजे से कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच शुरू होगी. Election Commission of India (ECI) ने पारदर्शी और सुचारू मतगणना के लिए व्यापक इंतजाम किए हैं. शुरुआती रुझान कुछ घंटों में आने की उम्मीद है, जबकि अंतिम परिणाम दोपहर या शाम तक सामने आ सकते हैं. Assembly Election 2026 Results Live Streaming On Republic Bharat: पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु समेत 5 राज्यों में सत्ता में होगा बदलाव? विधानसभा चुनाव की काउंटिंग जल्द होगी शुरू, यहां देखें पल-पल की अपडेट

असम चुनाव परिणाम 2026

असम में हिमंत बिस्वा सरमा के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी लगातार तीसरी बार सत्ता में आने की कोशिश कर रही है. वहीं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के गौरव गोगोई राज्य में वापसी के लिए चुनौती पेश कर रहे हैं. 9 अप्रैल को हुए मतदान में 85% से अधिक वोटिंग दर्ज की गई, जो हाल के वर्षों में सबसे ज्यादा है. एग्जिट पोल में भाजपा को बढ़त दिखाई गई है, लेकिन असली तस्वीर मतगणना से साफ होगी.

तमिलनाडु चुनाव परिणाम 2026

तमिलनाडु में मुकाबला काफी दिलचस्प माना जा रहा है. द्रविड़ मुनेत्र कड़गम के नेतृत्व में एमके स्टालिन दूसरी बार सत्ता में आने की कोशिश कर रहे हैं. वहीं अखिल भारतीय अन्ना द्रविड़ मुनेत्र कड़गम और उसके सहयोगी वापसी की उम्मीद कर रहे हैं. अभिनेता-राजनेता विजय (अभिनेता) की तमिलागा वेट्ट्री कज़गम पहली बार चुनाव में उतरकर मुकाबले को और रोचक बना रही है.

केरल चुनाव परिणाम 2026

केरल में त्रिकोणीय मुकाबला देखने को मिल रहा है. वाम लोकतांत्रिक मोर्चा के नेतृत्व में पिनाराई विजयन लगातार दूसरी बार सत्ता में आने की कोशिश कर रहे हैं. वहीं यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट और भाजपा के नेतृत्व वाला राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन भी मजबूत चुनौती दे रहे हैं.

पश्चिम बंगाल चुनाव परिणाम 2026

पश्चिम बंगाल में मुकाबला बेहद कड़ा माना जा रहा है. ममता बनर्जी की अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस सत्ता बरकरार रखने की कोशिश कर रही है, जबकि भाजपा सत्ता परिवर्तन के इरादे से मैदान में है. इसके अलावा कांग्रेस और वाम दल भी चुनावी मैदान में हैं.

पुडुचेरी चुनाव परिणाम 2026

केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी में भी आज मतगणना शुरू होगी. यहां मुकाबला मुख्य रूप से सत्तारूढ़ गठबंधन और विपक्षी दलों के बीच है. छोटे क्षेत्र होने के बावजूद पुडुचेरी की राजनीति हमेशा दिलचस्प रही है और इस बार भी करीबी मुकाबले की उम्मीद है.

कहां देखें लाइव नतीजे?

सभी पांच राज्यों के सीटवार नतीजे और लाइव अपडेट इलेक्शन कमीशन ऑफ़ इंडिया की आधिकारिक वेबसाइट results.eci.gov.in पर उपलब्ध होंगे. इसके अलावा सभी प्रमुख न्यूज चैनल और डिजिटल प्लेटफॉर्म दिनभर चुनाव परिणामों की लाइव कवरेज करेंगे.