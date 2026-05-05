भवानीपुर चुनाव परिणाम: चुनाव आयोग ने ममता बनर्जी के 'मतगणना में गड़बड़ी' के आरोपों को किया खारिज; दावों को बताया आधारहीन

ममता बनर्जी 2026 (Photo Credits: File Image)

कोलकाता, 5 मई: भारत निर्वाचन आयोग (Election Commission of India) (ECI) ने मंगलवार शाम उन सभी आरोपों को खारिज कर दिया है, जो निवर्तमान मुख्यमंत्री ममता बनर्जी (Chief Minister Mamata Banerjee) ने भवानीपुर विधानसभा क्षेत्र (Bhabanipur Assembly Constituency) की मतगणना को लेकर लगाए थे. ममता बनर्जी ने दावा किया था कि दक्षिण कोलकाता (South Kolkata) के सखावत मेमोरियल गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज (Sakhawat Memorial Government Girls College) में हुई मतगणना के दौरान धांधली की गई, जिसके कारण उन्हें भाजपा नेता शुभेंदु अधिकारी (Suvendu Adhikari) के हाथों हार का सामना करना पड़ा. आयोग ने इन दावों को पूरी तरह से काल्पनिक और निराधार बताया है. यह भी पढ़ें: पश्चिम बंगाल में संवैधानिक संकट: बहुमत खोने के बाद भी ममता बनर्जी का इस्तीफे से इनकार; जानें अब क्या होगा राज्यपाल का अगला कदम

चुनाव आयोग ने आरोपों को बताया 'मनगढ़ंत'

कोलकाता (दक्षिण) के जिला निर्वाचन अधिकारी (DEO) के कार्यालय ने एक आधिकारिक बयान जारी कर कहा कि तृणमूल कांग्रेस उम्मीदवार द्वारा लगाए गए आरोप निराधार और मनगढ़ंत हैं. बयान में स्पष्ट किया गया कि मतगणना की पूरी प्रक्रिया अत्यंत पारदर्शी तरीके से और निर्वाचन आयोग द्वारा निर्धारित सभी नियमों और अधिनियमों का पालन करते हुए पूरी की गई है.

CCTV और हाथापाई के दावों पर सफाई

निर्वाचन अधिकारी ने ममता बनर्जी के उस दावे को भी झूठा करार दिया जिसमें कहा गया था कि मतगणना के समय सीसीटीवी (CCTV) कैमरे बंद कर दिए गए थे. आयोग ने कहा कि सीसीटीवी एक पल के लिए भी बंद नहीं हुए थे. इसके अलावा, मुख्यमंत्री के साथ मतगणना केंद्र के भीतर किसी भी प्रकार की धक्का-मुक्की या हाथापाई की घटना से भी आयोग ने इनकार किया है और इसे "कल्पना की उपज" करार दिया है. यह भी पढ़ें: West Bengala: पश्चिम बंगाल में 9 मई को नई सरकार के शपथ ग्रहण की संभावना, सुवेंदु अधिकारी या कोई और, सस्पेंस बरकरार

मतगणना रोकने पर स्पष्टीकरण

आयोग के बयान में एक महत्वपूर्ण जानकारी यह भी दी गई कि सोमवार शाम को मतगणना प्रक्रिया कुछ समय के लिए इसलिए रुकी थी, क्योंकि स्वयं ममता बनर्जी ने इसे रोकने का आग्रह किया था. हालांकि, बाद में निर्धारित दिशा-निर्देशों के तहत उन्हें सूचित करने के बाद मतगणना फिर से शुरू की गई थी.

शुभेंदु अधिकारी की दोहरी जीत

इस बार भवानीपुर सीट पर कड़े मुकाबले में शुभेंदु अधिकारी ने ममता बनर्जी को 15,000 से अधिक मतों के अंतर से पराजित किया है. गौरतलब है कि शुभेंदु अधिकारी ने इस चुनाव में अपनी पारंपरिक सीट नंदीग्राम से भी जीत दर्ज की है. भवानीपुर में हार के बाद अब राज्य की राजनीति में कानूनी और संवैधानिक बहस तेज हो गई है.