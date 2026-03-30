Delhi-NCR Weather Update: दिल्ली-एनसीआर में मौसम का यू-टर्न, भारी बारिश और धूल भरी आंधी को लेकर 'ऑरेंज अलर्ट' जारी; जानें अगले 24 घंटों का हाल
प्रतीकात्मक तस्वीर (Photo Credits: Pixabay)

Delhi-NCR Weather Update: राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (NCR) में सोमवार को मौसम ने करवट ली और मूसलाधार बारिश (Torrential Rain) के साथ लोगों को भीषण गर्मी से बड़ी राहत मिली. भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (India Meteorological Department) यानी आईएमडी (IMD) ने दिल्ली और आसपास के इलाकों के लिए 'ऑरेंज अलर्ट' (Orange Alert) जारी किया है. विभाग ने चेतावनी दी है कि अगले कुछ घंटों तक हल्की से मध्यम बारिश, गरज के साथ छींटें और बिजली गिरने की घटनाएं हो सकती हैं. इसके साथ ही 50-70 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से धूल भरी आंधी चलने का भी अनुमान है. यह भी पढ़ें: Mumbai Weather Forecast: मुंबई में गर्मी से राहत, 31 मार्च से 2 अप्रैल के बीच हल्की बारिश और गरज के साथ बौछारें पड़ने का अनुमान

तेज हवाओं से दृश्यता में आई कमी

इससे पहले आईएमडी ने दिल्ली-एनसीआर सहित उत्तर भारत के कई हिस्सों के लिए 'येलो अलर्ट' जारी किया था. सोमवार को क्षेत्र में 30-40 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलीं, जो कुछ समय के लिए 50 किमी प्रति घंटे तक पहुंच गईं. धूल भरी आंधी के कारण दिल्ली-जयपुर एक्सप्रेसवे के कुछ हिस्सों में दृश्यता (Visibility) घटकर 500 मीटर से भी कम रह गई, जिससे यातायात प्रभावित हुआ.

दिल्ली-एनसीआर में मौसम का यू-टर्न

हरियाणा, यूपी और राजस्थान में भी दिखेगा असर

मौसम विभाग के अनुसार, दिल्ली-एनसीआर के अलावा हरियाणा, उत्तर प्रदेश और राजस्थान के कई इलाकों में भी धूल भरी आंधी के बाद गरज के साथ बारिश होने की संभावना है.

  • हरियाणा: फर्रुखनगर, सोहना, रेवाड़ी, पलवल, नारनौल और नूंह जैसे इलाकों में बिजली कड़कने और तेज हवाओं के साथ बारिश का अनुमान है.

  • उत्तर प्रदेश और राजस्थान: इन राज्यों के सीमावर्ती इलाकों में 60-80 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से चलने वाली हवाएं सामान्य जनजीवन को प्रभावित कर सकती हैं.

यातायात और बिजली आपूर्ति पर प्रभाव

खराब मौसम का सीधा असर यात्रियों और हवाई सेवाओं पर पड़ा है. दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने एडवाइजरी जारी कर लोगों को जलभराव वाले अंडरपास से बचने की सलाह दी है. इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे (IGI) पर कम दृश्यता के कारण कई उड़ानों को रोकना पड़ा या डाइवर्ट किया गया. वहीं, पूर्वी दिल्ली और नोएडा के कुछ हिस्सों में तेज हवाओं के कारण एहतियातन बिजली कटौती की भी खबरें मिली हैं. यह भी पढ़ें: Weather Forecast Today: भीषण गर्मी के बीच उत्तर भारत में बारिश का अलर्ट, जानें दिल्ली, मुंबई समेत बड़े शहरों में आज कैसा रहेगा मौसम का हाल

अगले 24 घंटों का पूर्वानुमान

31 मार्च के लिए आईएमडी का अनुमान है कि दिल्ली में आसमान मुख्य रूप से बादल छाए रहेंगे.  दोपहर या शाम के समय हल्की बूंदाबांदी हो सकती है.

  • तापमान: अधिकतम तापमान 32°C से 34°C और न्यूनतम तापमान 18°C से 20°C के बीच रहने की संभावना है.

  • वायु गुणवत्ता: वर्तमान में दिल्ली का AQI 194 (मध्यम श्रेणी) दर्ज किया गया है. बारिश के कारण आने वाले दिनों में प्रदूषण के स्तर में और सुधार होने की उम्मीद है.